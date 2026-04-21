Thủ tướng: Dự kiến nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm

Thứ Ba, 21:13, 21/04/2026
VOV.VN - Nhấn mạnh định hướng nâng ngưỡng chịu thuế, Thủ tướng cho biết theo báo cáo của Bộ Tài chính, ngưỡng đối với hộ kinh doanh dự kiến nâng lên mức 1 tỷ đồng mỗi năm.

Chiều 21/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Phát biểu thảo luận tại tổ 11 (gồm Đoàn Hải Phòng, Quảng Ngãi), Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc điều chỉnh, bổ sung chương trình ngay tại Kỳ họp thứ Nhất để đưa vào những vấn đề lớn, cấp thiết cần xử lý ngay, trong đó việc đưa dự thảo Luật sửa đổi 4 luật thuế là rất cần thiết.

Đây cũng là tiền đề để tạo dựng được môi trường kinh doanh để người dân và doanh nghiệp tin tưởng rằng Nhà nước, các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương thực sự quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã tồn đọng rất lâu.

Đồng ý với ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng nói rằng có những nội dung phải xử lý trong thời gian rất nhanh, ví dụ như vấn đề thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thủ tướng nhắc lại, ngày 10/12/2025, Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109 và Luật số 149 về Thuế giá trị gia tăng được thông qua ngày 11/12/2025, đây đều là những luật rất mới.

Tuy nhiên, khi tình hình thực tiễn phát sinh như hiện nay, đặc biệt là tác động của giá xăng dầu, các diễn biến phức tạp của khu vực đã ảnh hưởng trực tiếp đến những đối tượng cần ưu tiên, quan tâm nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ cá nhân, hộ kinh doanh.

Chính vì vậy, lãnh đạo Chính phủ đã rất khẩn trương chỉ đạo Bộ Tài chính ngay lập tức nghiên cứu phương án để báo cáo Quốc hội.

"Chúng tôi cũng đã báo cáo xin ý kiến đồng chí Chủ tịch Quốc hội, đề nghị cho phép Bộ Tài chính nghiên cứu và nếu kịp thì đề xuất ngay trong kỳ họp này để Quốc hội xem xét điều chỉnh. Chúng tôi hoàn toàn đồng tình rằng phải nghiên cứu điều chỉnh câu chữ trong dự thảo theo hướng chắc chắn phải nâng mức ngưỡng chịu thuế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, theo báo cáo của Bộ Tài chính, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh dự kiến nâng lên mức 1 tỷ đồng mỗi năm - tức là dưới mức đó thì hộ kinh doanh không phải chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

"Tức là vừa tháo gỡ khó khăn cho hộ cá nhân, hộ kinh doanh, nhưng đồng thời doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải được hỗ trợ để bảo đảm công bằng trong áp dụng chính sách thuế. Có như vậy mới khuyến khích được các hộ cá nhân chuyển đổi lên doanh nghiệp vừa và nhỏ", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng tin rằng, các biện pháp chính sách được áp dụng khẩn trương, kịp thời sẽ rất hữu ích và hiệu quả cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời vẫn bảo đảm được chủ trương là khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng nêu rõ, khi thiết kế và giao cho Chính phủ quy định mức thuế cụ thể thì chắc chắn sẽ báo cáo Quốc hội để có các tiêu chí, nguyên tắc quy định thật chặt chẽ, tránh kẽ hở gây thất thu thuế.

"Chúng ta cũng đang trong quá trình hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong thu thuế. Do đó, tất cả các mục tiêu này sẽ phải được cụ thể hóa bằng những quy định rõ ràng trong Nghị định của Chính phủ", Thủ tướng nói và cho biết, sẽ do thời gian rất gấp nên các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính hiện đang hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn, khi Quốc hội cho chủ trương thông qua thì sẽ trình ngay Chính phủ ban hành để kịp hiệu lực của luật.

Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng hiện nay là bắt buộc phải sửa quy chế làm việc của Chính phủ.

Theo đó, trong quy chế làm việc mới, khi trình các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết sang Quốc hội thì phải có đầy đủ các văn bản hướng dẫn kèm theo.

"Nếu có Nghị định thì phải trình dự thảo Nghị định; nếu có Thông tư thì phải trình dự thảo Thông tư. Khi đã thiết kế chính sách và báo cáo vào luật, pháp lệnh, nghị quyết thì bắt buộc phải có quy định hướng dẫn cụ thể để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất", Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng pháp luật của các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để các Bộ trưởng, Trưởng ngành biết rõ lĩnh vực mình phụ trách đang có những nội dung xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật nào bị chậm tiến độ.

Bán hàng online: Doanh thu trên 500 triệu đồng phải nộp thuế

VOV.VN - Theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 5/3/2026, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sẽ phải thực hiện kê khai và nộp thuế. Chính sách cũng bổ sung quy định với bán hàng qua sàn thương mại điện tử, nhiều địa điểm kinh doanh và hóa đơn điện tử.

Đề xuất giao Chính phủ quyết định ngưỡng thuế, kéo dài ưu đãi xe điện đến 2030
Đề xuất giao Chính phủ quyết định ngưỡng thuế, kéo dài ưu đãi xe điện đến 2030

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi các luật thuế đề xuất giao Chính phủ quyết định ngưỡng thuế thay vì quy định cứng trong Luật, đồng thời kéo dài ưu đãi thuế với xe điện đến năm 2030.

Đề xuất giao Chính phủ quyết định ngưỡng thuế, kéo dài ưu đãi xe điện đến 2030

Đề xuất giao Chính phủ quyết định ngưỡng thuế, kéo dài ưu đãi xe điện đến 2030

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi các luật thuế đề xuất giao Chính phủ quyết định ngưỡng thuế thay vì quy định cứng trong Luật, đồng thời kéo dài ưu đãi thuế với xe điện đến năm 2030.

Đắk Lắk thu thuế quý I tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước
Đắk Lắk thu thuế quý I tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk thu thuế đạt hơn 4.100 tỷ đồng, đạt gần 35% dự toán Trung ương giao và tăng gần 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Đắk Lắk thu thuế quý I tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước

Đắk Lắk thu thuế quý I tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk thu thuế đạt hơn 4.100 tỷ đồng, đạt gần 35% dự toán Trung ương giao và tăng gần 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Nâng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh lên mức bao nhiêu là phù hợp?
Nâng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh lên mức bao nhiêu là phù hợp?

VOV.VN - Đề xuất bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh đang mở ra hướng điều chỉnh linh hoạt hơn trong chính sách thuế. Nhiều chuyên gia cho rằng, chính sách thuế cần bảo đảm sự đồng bộ, công bằng giữa khu vực doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

Nâng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh lên mức bao nhiêu là phù hợp?

Nâng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh lên mức bao nhiêu là phù hợp?

VOV.VN - Đề xuất bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh đang mở ra hướng điều chỉnh linh hoạt hơn trong chính sách thuế. Nhiều chuyên gia cho rằng, chính sách thuế cần bảo đảm sự đồng bộ, công bằng giữa khu vực doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Người lao động cần làm gì để tránh bị phạt?
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Người lao động cần làm gì để tránh bị phạt?

VOV.VN - Thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân đang đến gần, nhiều người lao động vẫn lúng túng về thủ tục, thời hạn và các trường hợp phải tự quyết toán. Nếu không nắm rõ quy định, người nộp thuế có thể đối mặt với nguy cơ nộp chậm và bị xử phạt.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Người lao động cần làm gì để tránh bị phạt?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Người lao động cần làm gì để tránh bị phạt?

VOV.VN - Thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân đang đến gần, nhiều người lao động vẫn lúng túng về thủ tục, thời hạn và các trường hợp phải tự quyết toán. Nếu không nắm rõ quy định, người nộp thuế có thể đối mặt với nguy cơ nộp chậm và bị xử phạt.

Cục Thuế: Doanh thu dưới 500 triệu đồng vẫn được dùng hóa đơn điện tử
Cục Thuế: Doanh thu dưới 500 triệu đồng vẫn được dùng hóa đơn điện tử

VOV.VN - Trước thông tin một số cơ quan thuế địa phương thông báo hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm phải dừng sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế khẳng định, nhóm này không thuộc diện bắt buộc nhưng vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu và đang dùng hợp pháp.

Cục Thuế: Doanh thu dưới 500 triệu đồng vẫn được dùng hóa đơn điện tử

Cục Thuế: Doanh thu dưới 500 triệu đồng vẫn được dùng hóa đơn điện tử

VOV.VN - Trước thông tin một số cơ quan thuế địa phương thông báo hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm phải dừng sử dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế khẳng định, nhóm này không thuộc diện bắt buộc nhưng vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử nếu có nhu cầu và đang dùng hợp pháp.

