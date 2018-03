Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Toàn quyền New Zealand

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand từ 12-14/3/2018, chiều ngày 13/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Toàn quyền New Zealand Patsy Reddy.

Thủ tướng điện đàm với toàn quyền New Zealand (Ảnh: Chinhphu.vn)

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ và nhân dân New Zealand đã đón tiếp trọng thị và thân tình; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với New Zealand; đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ hiệu quả của New Zealand trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thông báo kết quả tốt đẹp cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng Việt Nam và New Zealand; bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước cả trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là từ khi hai bên nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện, hướng tới xây dựng Đối tác Chiến lược.

Đặc biệt, sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố và tăng cường thông qua việc duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; cảm ơn New Zealand đã ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017 vừa qua tại Đà Nẵng và cam kết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Năm APEC khi New Zealand đăng cai tổ chức vào năm 2021.

Toàn quyền New Zealand hoan nghênh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức New Zealand; bày tỏ lấy làm tiếc do có lịch hoạt động từ trước tại địa phương nên đã không thể có mặt ở Auckland để hội kiến trực tiếp với Thủ tướng.

Bà Toàn quyền đánh giá cao kết quả hội đàm tích cực giữa hai Thủ tướng sáng nay đã đề ra nhiều định hướng lớn cho quan hệ hai nước trong thời gian tới, sớm nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới. Bà nhất trí hai bên cần tập trung thúc đẩy hợp tác giáo dục, là lĩnh vực thế mạnh của hai bên, đồng thời là lĩnh vực góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa và con người hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân.

