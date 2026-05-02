中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc tặng nguyên lãnh đạo Việt Nam

Thứ Bảy, 21:57, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản tổ chức lễ trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng hai nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Huân chương Mặt trời mọc là phần thưởng cao quý nhất của Nhật Bản, không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, mà còn thể hiện sự trân trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt.

thu tuong nhat ban trao huan chuong mat troi moc tang nguyen lanh dao viet nam hinh anh 1
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung

Trải qua hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những hình mẫu thành công về quan hệ hợp tác song phương toàn diện và hiệu quả giữa Việt Nam với một nước ở khu vực.

thu tuong nhat ban trao huan chuong mat troi moc tang nguyen lanh dao viet nam hinh anh 2
Thủ tướng Takaichi Sanae trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Những thành quả to lớn của quan hệ hai nước ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, không ngừng vun đắp, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ song phương, trong đó có vai trò quan trọng của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ xúc động và vinh dự cùng với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đón nhận Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự do Nhà nước và Chính phủ Nhật Bản trao tặng; khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong sự nghiệp chung vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

thu tuong nhat ban trao huan chuong mat troi moc tang nguyen lanh dao viet nam hinh anh 3
Thủ tướng Takaichi Sanae trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Nhấn mạnh Nhật Bản là người bạn tin cậy, chân thành và đối tác quan trọng của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết, trong suốt thời gian đảm nhận các trọng trách của Đảng và Nhà nước, luôn coi việc vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là một trong những ưu tiên chiến lược quan trọng hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

thu tuong nhat ban trao huan chuong mat troi moc tang nguyen lanh dao viet nam hinh anh 4
Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại lễ trao tặng

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhắc lại dấu mốc khi thăm chính thức Nhật Bản vào năm 2009 đã cùng với Thủ tướng Taro Aso ra Tuyên bố chung, thiết lập quan hệ "Đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á".

Trong khi đó, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2006-2016, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành nhiều tâm huyết, chỉ đạo sâu sát để cụ thể hóa các cam kết, đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trên tất cả các trụ cột từ chính trị, kinh tế đến giao lưu nhân dân.     

thu tuong nhat ban trao huan chuong mat troi moc tang nguyen lanh dao viet nam hinh anh 5

Vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực vào quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành quả mới.

thu_tuong_le_minh_hung_hoi_dam_thu_tuong_nhat_2.jpg

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Nhật bản Takaichi Sanae

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 01-03/5/2026. Ngày 2/5, sau Lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm

Lại Hoa/VOV1
Tag: Nhật Bản Thủ tướng Nhật Bản Huân chương Mặt trời mọc quan hệ Việt Nam - Nhật Bản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

VOV.VN - Chiều nay 2/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

VOV.VN - Chiều nay 2/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam.

Báo chí Nhật Bản đánh giá cao kết quả hội đàm Việt Nam - Nhật Bản
Báo chí Nhật Bản đánh giá cao kết quả hội đàm Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Hầu hết các cơ quan báo chí lớn nhất Nhật Bản số ra hôm nay (2/5) đã đồng loạt đưa tin chi tiết về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng, đồng thời đánh giá cao kết quả hội đàm.

Báo chí Nhật Bản đánh giá cao kết quả hội đàm Việt Nam - Nhật Bản

Báo chí Nhật Bản đánh giá cao kết quả hội đàm Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN - Hầu hết các cơ quan báo chí lớn nhất Nhật Bản số ra hôm nay (2/5) đã đồng loạt đưa tin chi tiết về cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng, đồng thời đánh giá cao kết quả hội đàm.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội