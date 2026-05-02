Thủ tướng Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc tặng nguyên lãnh đạo Việt Nam

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng hai nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Huân chương Mặt trời mọc là phần thưởng cao quý nhất của Nhật Bản, không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, mà còn thể hiện sự trân trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung

Trải qua hơn nửa thế kỷ từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những hình mẫu thành công về quan hệ hợp tác song phương toàn diện và hiệu quả giữa Việt Nam với một nước ở khu vực.

Thủ tướng Takaichi Sanae trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Những thành quả to lớn của quan hệ hai nước ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, không ngừng vun đắp, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ song phương, trong đó có vai trò quan trọng của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ xúc động và vinh dự cùng với nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đón nhận Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự do Nhà nước và Chính phủ Nhật Bản trao tặng; khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong sự nghiệp chung vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Takaichi Sanae trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Nhấn mạnh Nhật Bản là người bạn tin cậy, chân thành và đối tác quan trọng của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho biết, trong suốt thời gian đảm nhận các trọng trách của Đảng và Nhà nước, luôn coi việc vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản là một trong những ưu tiên chiến lược quan trọng hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại lễ trao tặng

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhắc lại dấu mốc khi thăm chính thức Nhật Bản vào năm 2009 đã cùng với Thủ tướng Taro Aso ra Tuyên bố chung, thiết lập quan hệ "Đối tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á".

Trong khi đó, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2006-2016, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành nhiều tâm huyết, chỉ đạo sâu sát để cụ thể hóa các cam kết, đưa hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất trên tất cả các trụ cột từ chính trị, kinh tế đến giao lưu nhân dân.

Vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực vào quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành quả mới.