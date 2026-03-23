Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow

Thứ Hai, 16:00, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong chương trình công tác tại Liên bang Nga, sáng nay (23/03), tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh.

Dưới ánh nắng rực rỡ của bầu trời mùa Xuân Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng kính cẩn nghiêng mình trước Tượng đài Bác, tưởng nhớ vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Đặt những bông hoa tươi thắm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo Đảng, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là biểu tượng sáng ngời về đạo đức và tư tưởng.

thu tuong pham minh chinh dat hoa tai tuong dai chu tich ho chi minh tai moscow hinh anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow là một công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa, thể hiện tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Là 1 trong số 6 tượng đài Hồ Chí Minh được đặt ở nước ngoài, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nga được đặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh, quận Akademichesky, Thủ đô Moscow. Quần thể tượng đài được khánh thành 18/5/1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần chính của quần thể làm bằng đồng và đá hoa cương với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiền hậu mỉm cười trong một vòng tròn lớn tượng trưng cho mặt trời tỏa sáng. Trên chân đế của tượng đài có khắc dòng chữ bằng tiếng Nga: "Нет ничего дороже независимости, свободы" (Không có gì quý hơn độc lập, tự do), một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần yêu nước và khát vọng tự do của dân tộc Việt Nam.

thu tuong pham minh chinh dat hoa tai tuong dai chu tich ho chi minh tai moscow hinh anh 2
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn là nơi gặp gỡ, tưởng niệm của cộng đồng người Việt tại Nga, đặc biệt trong các dịp lễ kỷ niệm quan trọng. Đây cũng là điểm đến thu hút du khách quốc tế, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.​

thu tuong pham minh chinh dat hoa tai tuong dai chu tich ho chi minh tai moscow hinh anh 3
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
thu tuong pham minh chinh dat hoa tai tuong dai chu tich ho chi minh tai moscow hinh anh 4
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh. Đây là nơi tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) với biểu tượng Ngọn lửa vĩnh cửu trong vườn Alexandrovsky, gần Điện Kremlin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những chiến sĩ Hồng quân Xô-viết và quân đồng minh đã ngã xuống vì hòa bình, cứu cả nhân loại thoát ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, thoát khỏi bóng đêm những tội ác của chủ nghĩa phát-xít.      

Năm 1966, vào dịp kỷ niệm 25 năm Ngày đánh tan đội quân Đức quốc xã bao vây Moscow năm 1941, hài cốt của một chiến sĩ Hồng quân (không rõ danh tính) hy sinh khi tham gia trận chiến đẫm máu này (trên xa lộ Leningrad, cách trung tâm Moscow 41km), đã được đưa về chôn cất dưới chân tường thành Kremlin.

thu tuong pham minh chinh dat hoa tai tuong dai chu tich ho chi minh tai moscow hinh anh 5
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm Liên bang Nga.
thu tuong pham minh chinh dat hoa tai tuong dai chu tich ho chi minh tai moscow hinh anh 6

Ngay bên trên nơi chôn cất người chiến sĩ vô danh, chính quyền Liên Xô đã lập một ngôi mộ bằng đá hoa, bên trên đắp nổi ngôi sao 5 cánh. Bên cạnh ngôi mộ, trên bờ thành cao chừng 0,5m có lá cờ Chiến thắng, cành nguyệt quế và một chiếc mũ sắt Hồng quân (tất cả đều được làm bằng đồng).

Ngày 8/5/1967, Ngọn lửa vĩnh cửu đã được thắp sáng trên mộ Chiến sĩ vô danh để ngàn đời tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã ngã xuống vì đất nước trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Ngọn lửa vĩnh cửu bên chân tường Điện Kremlin chưa bao giờ tắt trong suốt 59 năm qua.

Thu Hà - Lại Hoa - Minh Phượng/VOV
Tag: Thủ tướng Phạm Minh Chính Phạm Minh Chính Thủ tướng thăm Nga Việt Nga Liên bang Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Moscow bắt đầu thăm chính thức Liên Bang Nga

VOV.VN - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, vào 17h ngày 22/3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo-2, thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22–25/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội thăm chính thức Liên bang Nga

VOV.VN - Vào 11h30 trưa nay (22/3), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/03 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

