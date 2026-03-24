Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên Bang Nga

Cùng dự Diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn.

Về phía Liên bang Nga, dự Diễn đàn có Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry ChernySenko; đại diện các Bộ Phát triển kinh tế, các bộ ngành, địa phương của Liên bang Nga.

Diễn đàn còn có sự tham dự của 220 đại biểu đến từ 120 doanh nghiệp lớn tiêu biểu của Việt Nam và Liên bang Nga, hoạt động trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, tài chính, nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, xây dựng, bất động sản…

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry ChernySenko đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến nước Nga; khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã tiếp tục phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh quốc -phòng, năng lượng - dầu khí cho tới hợp tác nhân văn, giao lưu nhân dân. Phó Thủ tướng Liên bang Nga đánh giá Việt Nam là đối tác tin tưởng lâu năm của Nga ở Đông Nam Á. Nga sẵn sàng cung cấp các nguồn năng lượng dầu, than, thịt, lúa mì, phân bón và các sản phẩm khác. Phó Thủ tướng mởi các doanh nghiệp Nga sang thăm và làm ăn tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, Việt Nam và Liên bang Nga nằm trong Liên minh Kinh tế Á - Âu. Hai nước cần mở ra những tuyến đường vận tải mới. Đồng thời cho biết, năm 2025, các ngân hàng Nga đã tích cực tham gia thị trường, thời gian tới, hai nước cũng tăng tần suất các chuyến bay đưa khách du lịch đến Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng Việt Nam và Nga ký Hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân, ông cho rằng: “Việt Nam cần tập trung phát triển năng lượng sạch, có giải pháp xây dựng nhà máy điện hạt nhân, sử dụng công nghệ tiên tiến. Tôi rất vui mừng khi Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã cùng chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ nước Cộng hòa XHCH Việt Nam”.

Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry ChernySenko phát biểu tại Diễn đàn

Phó Thủ tướng cũng cho biết, Nga đang hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực thông qua các trường đại học. Ông hy vọng các doanh nghiệp sẽ tận dụng lợi thế này để hình thành những dự án mới; mời các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế St Perteburg.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Liên Bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, dư địa giữa 2 nước còn rất lớn, Thủ tướng mong Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga là nơi kết nối cơ hội, tìm hiểu đầu tư giữa 2 nước, củng cố, phát triển nền kinh tế 2 đất nước, góp phần vượt qua khó khăn, thách thức mỗi giai đoạn.

Nêu khái quát tình hình Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định phát triển đất nước dựa trên ba trụ cột là xây dựng nền dân chủ XHCN; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; tập trung phát triển các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo.

Việt Nam phấn đấu trong năm 2026 và các năm tiếp theo đạt mức tăng trưởng 2 con số, để đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang ưu tiên phát triển năng lượng, trong đó phát triển năng lượng hạt nhân trở thành năng lượng sạch với tầm nhìn 100 năm; phát triển hệ sinh thái năng lượng hạt nhân. Mong Nga đầu tư hệ sinh thái năng lượng hạt nhân ở Việt Nam. Về lĩnh vực dầu khí, mong hai bên tiếp tục khai thác thế mạnh cả về thăm dò, khai thác, chế biến; khai thác năng lượng sạch trong đó có 7 tầng năng lượng của biển. Để kinh tế phát triển 2 con số thì ngành năng lượng phải tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng cũng cho rằng, Việt Nam đang tập trung vào lĩnh vực đường sắt, đề nghị Chính phủ Nga quan tâm liên doanh để phát triển ngành đường sắt, đưa hàng hoá Việt Nam sang Nga và đưa hàng hoá Nga về Việt Nam. Đồng thời cho biết, đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để Liên bang Nga xây dựng trường Nga tại Việt Nam để tiếp tục mở rộng giao lưu văn hoá, tìm hiểu pháp luật của các nhà đầu tư; xây dựng các trường của Nga tại Việt Nam để đào tạo các nghề quan trọng như năng lượng hạt nhân, dầu khí, lượng tử, các môn khoa học cơ bản của khoa học công nghệ, khoa học nhân văn.

Thủ tướng kêu gọi các ngân hàng tìm phương án hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái doanh nghiệp góp phần lưu thông hàng hoá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn

Đối với doanh nghiệp 2 nước, Thủ tướng đề nghị: “Tôi kêu gọi doanh nghiệp 2 nước có nền tảng chính trị tốt, có mối quan hệ tốt, tốt này phải biến thành các dự án, sản phẩm cụ thể để 2 đất nước được hưởng thụ, được hưởng nền quan hệ tốt đẹp, nâng cao hoạt động kết nối doanh nghiệp 2 đất nước. Tôi rất mong qua diễn đàn các doanh nghiệp kết nối với nhau, có doanh nghiệp đầu đàn, doanh nghiệp dẫn dắt, kết nối mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn… góp phần đưa mối quan hệ 2 nước lên tầm cao mới thiết thực, hiệu quả, chất lượng cao hơn”.

Tại Diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Chính phủ Việt Nam - Nga, doanh nghiệp hai nước đã trao 4 thoả thuận hợp tác trong các lĩnh vực: dầu khí, vận tải biển, đường sắt, logistics.

Trước đó, ngày 23/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn TH về Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH tại Liên bang Nga.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH cho biết, Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa TH tại Liên bang Nga được triển khai từ năm 2018 gồm việc đầu tư trang trại chăn nuôi bò sữa và nhà máy chế biến sữa tại tỉnh Moscow và tỉnh Kaluga. Dự án được Chính phủ hai nước quan tâm, tạo điều kiện.

Đến nay, tại tỉnh Kaluga, Tập đoàn TH đã phát triển đàn bò sữa lên 3.300 con. Nhà máy sữa tại Khu công nghiệp Kaluga giai đoạn 1 đã khánh thành vào ngày 11/5/2025, với công suất chế biến giai đoạn 1: 500 tấn/ngày. Ngoài ra, tại tỉnh Moskva, Tập đoàn cũng phát triển gần 2.800 bò sữa; tại tỉnh Prymorsky - vùng Viễn Đông đang triển khai khai hoang 13.000 ha đất để trồng cỏ để chăn nuôi bò, dự kiến sẽ nuôi 12.000 bò sữa và xây dựng nhà máy chế biến sữa công suất 250 tấn/ngày.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại diện lãnh đạo Tập đoàn TH True Milk của Việt Nam đang đầu tư tại Liên bang Nga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, đánh giá cao những thành công bước đầu của Tập đoàn TH đầu tư sang Nga; mong dự án này sẽ trở thành “ngọn hải đăng” cho đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài nói chung và tại Nga nói riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu nông nghiệp.

Cho rằng, dự án của Tập đoàn TH thành công tại Nga góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, thực chất, hiệu quả hơn, Thủ tướng cho biết, sẵn sàng tạo điều kiện và có tiếng nói để phía Nga tạo điều kiện cho dự án phát triển thuận lợi, phù hợp với chiến lược phát triển và pháp luật của mỗi nước. Để từ thành công này, nhân rộng, triển khai tại nhiều nước trên thế giới.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn TH tiếp tục thực hiện và nghiên cứu mở rộng dự án theo hướng xanh, sạch, công nghệ cao; xây dựng thương hiệu TH, cũng như khẳng định uy tín của danh nghiệp Việt Nam, sản phẩm Việt Nam trên đất nước Nga và vươn tầm thế giới.