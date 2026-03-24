Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov

Thứ Ba, 05:43, 24/03/2026
VOV.VN - Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều tối 23/3 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov đã dành thời gian tiếp đoàn. Chúc mừng nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo đã vượt qua khó khăn, thách thức trong những năm vừa qua, Thủ tướng cảm ơn Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã luôn dành tình cảm quý mến cho đất nước, con người Việt Nam.

Nhắc lại Việt Nam cử đặc phái viên của Tổng Bí thư là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung sang Liên bang Nga để thông báo kết quả Đại hội Đảng, Thủ tướng nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên bang Nga càng ngày càng bền chặt, vững chắc. Bày tỏ 2 nước luôn bên cạnh nhau vì hòa bình, hợp tác, phát triển và khẳng định càng khó khăn, phức tạp càng phải đoàn kết, thành sức mạnh. Trước diễn biến tình hình phức tạp khó lường, Thủ tướng cho rằng 2 nước cùng nhau trao đổi để củng cố niềm tin, hợp tác để có thêm nguồn lực, có thêm lợi ích góp phần phát triển đất nước.

Về phần mình, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov chúc chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng và đoàn công tác thành công tốt đẹp. Vui mừng trong 50 năm qua, giữa Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ hết sức tốt đẹp, ông bày tỏ vui mừng là người đưa ra sáng kiến sáng lập liên doanh Vietsovpetro và mong liên doanh Vietsovpetro phát triển, đóng góp vào sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Chia sẻ tình hình quốc tế vô cùng phức tạp, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ziuganov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã lãnh đạo đất nước Nga vượt qua những thời khắc khó khăn. Tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục hiện thực hóa những thỏa thuận cấp cao trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin.

Nhắc lại chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sang Nga tháng 5/2025, ông vinh dự được gặp Tổng Bí thư; ấn tượng về kinh nghiệm của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong lãnh đạo, điều hành Chính phủ, ông Ziuganov tin tưởng Việt Nam trở thành hình mẫu trong mô hình phát triển; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng, Liên bang Nga luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển. Đảng Cộng sản Liên bang Nga mong muốn, nỗ lực không để xảy ra những bất ổn trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong bối cảnh mới hai nước cần hợp tác, tạo sức mạnh, trao đổi tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim và hành động bằng sản phẩm cụ thể. Thủ tướng mong hai Đảng cộng sản tiếp tục trao đổi, tham khảo kinh nghiệm, xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm lịch sử; đề nghị tiếp tục trao đổi lý luận, nghiên cứu thực tiễn, xây dựng tầm nhìn trước mắt và lâu dài cho hai Đảng... qua đó góp phần củng cố, tăng cường trao đổi, thúc đẩy đoàn kết nhân dân hai nước.

Chia sẻ về thời gian tới, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng cho rằng Việt Nam xác định nguồn lực bên trong là con người, thiên nhiên, văn hóa là quan trọng, chiến lược, quyết định; nguồn lực bên ngoài là công nghệ, năng lượng, quản trị là thường xuyên, mang tính đột phá. Đối với nguồn lực bên ngoài, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam không thể thiếu được sự giúp đỡ của Liên bang Nga, đặc biệt là vấn đề năng lượng, dầu khí, các vấn đề liên quan an ninh quốc phòng, văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, làm việc với tập đoàn Novatek - tập đoàn hàng đầu của Nga và thế giới trong lĩnh vực khí tự nhiên. 

Thu Hà, Lại Hoa, Minh Phượng/VOV
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, làm việc với tập đoàn Novatek - tập đoàn hàng đầu của Nga và thế giới trong lĩnh vực khí tự nhiên. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tập đoàn khí đốt hàng đầu của Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, làm việc với tập đoàn Novatek - tập đoàn hàng đầu của Nga và thế giới trong lĩnh vực khí tự nhiên. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow
Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow

VOV.VN - Trong chương trình công tác tại Liên bang Nga, sáng nay (23/03), tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow

Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moscow

VOV.VN - Trong chương trình công tác tại Liên bang Nga, sáng nay (23/03), tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

VOV.VN - Ngay sau khi đến Thủ đô Moscow, Liên Bang Nga, vào tối 22/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên Bang Nga.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

VOV.VN - Ngay sau khi đến Thủ đô Moscow, Liên Bang Nga, vào tối 22/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên Bang Nga.

