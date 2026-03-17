Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp Đại sứ nhằm cụ thể hoá cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan vào chiều 9/3 vừa qua. Nhân tháng Ramadan, Thủ tướng chúc Đại sứ có tháng Ramadan an lành, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Thủ tướng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Đại sứ cho quan hệ hai nước thời gian qua. Hai nước đã thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện, ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tại Trung Đông. UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông, nhà đầu tư tiềm năng của Việt Nam. Quan hệ 2 nước thể hiện chân thành, tin cậy, quyết đoán và xử lý các vấn đề 2 bên cùng quan tâm. Thương mại đầu tư tiếp tục nâng lên...

Thủ tướng mong UAE hỗ trợ Việt Nam triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh; Đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán FTA Việt Nam - Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với UAE và các nước GCC.

Nhắc lại cuộc điện đàm rất thành công với Ngài Tổng thống UAE Sheikh Mohamed vào ngày 9/3 vừa qua, Thủ tướng đề nghị Đại sứ cùng phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương thúc đẩy các nội dung quan trọng mà Tổng thống UAE đã thống nhất, đó là triển khai cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm "an toàn và đúng hạn", Thủ tướng mong Đại sứ đẩy nhanh tiến độ và mong sớm nhận được lô dầu đầu tiên từ UAE trong thời gian gần nhất. Đồng thời mong Đại sứ tiếp tục thúc đẩy, có đầu mối làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Việt Nam và mong có kho dự trữ cung cấp năng lượng, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết.

Thủ tướng cũng bày tỏ Việt Nam đặc biệt quan ngại trước diễn biến tình hình hiện nay tại UAE nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung, gây thương vong cho dân thường, thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng dân sự và tác động nghiêm trọng đến thị trường kinh tế, năng lượng toàn cầu.

Về phần mình Ngài Bader Abdullah Almatrooshi chuyển lời chào thân ái từ Tổng thống UAE Sheikh Mohamed và đánh giá cao kết quả điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE, thể hiện quan hệ Đối tác Toàn diện của 2 nước. Ngài Bader Abdullah Almatrooshi bày tỏ cảm ơn khi Việt Nam sẵn sàng hợp tác với UAE và kiếm giải pháp và đóng góp vào các nỗ lực chung mang lại hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia và khu vực.

Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 6,5 tỷ USD, gần đạt được mục tiêu 2 bên đã thoả thuận. Ngoài ra còn một số dự án khác là G42 trị giá 1 tỷ USD; UAE hỗ trợ triển khai các Trung tâm tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Ngài Bader Abdullah Almatrooshi cho biết đã nhận được đề nghị từ Việt Nam và đang xử lý đề nghị về triển khai cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm "an toàn và đúng hạn". Đại sứ cho biết quy trình đang được xử lý và cam kết cao sẽ triển khai để hỗ trợ Việt Nam đối phó với những thách thức về an ninh năng lượng. Đồng thời cho biết có các giải pháp để ủng hộ đưa máy bay chuyển hàng hoá Việt Nam đi thẳng, giảm gánh nặng xăng dầu, giúp hàng hoá duy trì liên tục. Đồng thời đề nghị Việt Nam lên án các hành vi chiến tranh tấn công người dân thường, các mục tiêu dân sự.

Thủ tướng khẳng định là quốc gia đã trải qua lịch sử nhiều năm chiến tranh, Việt Nam hiểu rõ những mất mát, đau thương mà chiến tranh gây ra cho người dân. Lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp, xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; đồng thời lên án các hành vi chiến tranh, không được tấn công vào dân thường.