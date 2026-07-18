Thủ tướng: Phản ánh đúng của doanh nghiệp phải được giải quyết đến cùng

Sáng nay (18/7), tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ tổ chức Hội nghị với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng". Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện, khi đây là lần đầu tiên Thường trực Chính phủ khóa mới gặp mặt chính thức cộng đồng doanh nghiệp.

Khẳng định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, trực tiếp tạo ra động lực tăng trưởng, giải quyết việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 là hết sức nặng nề, đầy thách thức.

Việc đạt được mục tiêu tăng trưởng phụ thuộc rất lớn vào sự chuyển mình và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và khối đầu tư nước ngoài (FDI).

Thủ tướng cho biết, dù mới nhận nhiệm vụ trên 3 tháng, tập thể Chính phủ mới đã tập trung quyết liệt triển khai các nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Đặc biệt là Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV, cùng các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng cho biết, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hiện nay có nhiều nét đổi mới, sáng tạo theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Mục tiêu tối thượng của những nỗ lực này là đưa nghị quyết đi vào thực tiễn nhanh nhất, trọng tâm nhất thông qua các chương trình hành động cụ thể, tạo lập nền tảng thể chế thông thoáng, minh bạch, tháo gỡ triệt để các khó khăn cho doanh nghiệp.

Nêu các điểm sáng trong tăng trưởng 6 tháng qua đầu, Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tác động lan tỏa nhanh chóng đến việc điều hành kinh tế vĩ mô, Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2011 đến nay.

Thành tựu này được thiết lập vững chắc trên nền tảng kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và các hoạt động đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Để duy trì đà tăng trưởng bền vững từ nay đến cuối năm, Thủ tướng đề nghị hội nghị tập trung rà soát, nhận diện thực chất các khó khăn. Theo Thủ tướng, các vướng mắc hiện tại được khoanh vùng vào 2 nhóm lĩnh vực chủ chốt, đó là về thể chế và tổ chức thực thi chính sách. Mặc dù công tác tháo gỡ rào cản thể chế được chỉ đạo quyết liệt thời gian qua, nhưng khâu tổ chức thực hiện tại một số bộ, ngành và đặc biệt là các địa phương vẫn còn trì trệ, gây khó khăn. Đây là nhóm vấn đề nhận được nhiều phản ánh nhất của các doanh nghiệp và là ưu tiên xử lý hàng đầu của Chính phủ.

Bên cạnh đó là tiếp cận nguồn lực và liên kết chuỗi: các nút thắt liên quan đến tiếp cận nguồn lực sản xuất, chi phí, dòng tiền; thị trường và chuỗi cung ứng; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và sự liên kết, hợp tác giữa 3 khu vực doanh nghiệp.

Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, Thủ tướng khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tập trung đóng góp giải pháp vào 7 nhóm nội dung cốt lõi bao gồm: Hoàn thiện thể chế; khơi thông và huy động nguồn vốn; tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng; giảm chi phí sản xuất kinh doanh; mở rộng thị trường; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nhân lực, kiến tạo chuỗi giá trị và tăng cường liên kết giữa các khu vực doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định cam kết của tập thể lãnh đạo Chính phủ: "Tất cả những vấn đề vướng mắc, khó khăn thực tiễn mà các doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi và chỉ đạo xử lý đến tận cùng. Tinh thần của Chính phủ là nói là làm và phải làm một cách có thực chất, hiệu quả".

Thủ tướng cũng thông báo, Quốc hội sẽ tổ chức kỳ họp không thường kỳ vào tháng 8 và kỳ họp thường kỳ vào cuối năm 2026 với nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế.

Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự; các Luật về Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Đầu tư, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các luật thuế, cũng như phương án hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Sự đồng lòng đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp sẽ giúp tạo lập một hệ thống cơ sở pháp lý minh bạch, rõ ràng, làm bệ đỡ vững chắc cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước.

Cắt giảm hàng loạt rào cản, gỡ khó cho doanh nghiệp công nghệ, viễn thông VOV.VN - Sáng nay (16/7), tiếp tục Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật bao gồm: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Tần số vô tuyến điện.