Thủ tướng: Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026

Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là trên 1 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 35% tổng chi ngân sách nhà nước, cao hơn năm 2025. Hết quý I/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt 11% kế hoạch Chính phủ giao, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến hết ngày 15/4, giải ngân gần 127 nghìn tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương trên 34.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 92.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Chính phủ xác định đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm 2026 và cả nhiệm kỳ; là công cụ điều hành vĩ mô; là động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số"; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Do đó, đầu tư công phải thực sự giữ vai trò dẫn dắt, kích hoạt, lan tỏa đầu tư toàn xã hội; phải là vốn mồi để huy động các nguồn lực xã hội; phải tạo ra công trình, dự án có giá trị sử dụng thực chất, hiệu quả; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội khi phân bổ vốn đầu tư công theo đúng Kết luận 18 của Trung ương.

Thủ tướng chỉ đạo phân bổ ngay đối với kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao

Biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao 7 bộ, cơ quan và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao hơn mức bình quân chung cả nước, Thủ tướng cũng nghiêm khắc phê bình 28 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Kết quả giải ngân đầu tư công đã được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và sẽ được tiếp tục công khai hằng tháng; các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương phải nghiêm túc nhìn nhận, rà soát, chỉ đạo rất quyết liệt, cụ thể cả về tiến độ, chất lượng để có chuyển biến ngay lập tức.

Nêu khó khăn, thách thức, Thủ tướng cũng chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu: "Cùng một mặt bằng pháp lý, cùng một hệ thống quy định, tại sao có địa phương vẫn giải ngân rất nhanh, đạt tỷ lệ rất cao. Nhưng có những địa phương rất chậm và đặc biệt có một số bộ ngành và địa phương chưa giải ngân. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng cần phải hết sức lưu ý, đây là trách nhiệm của Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ban Thường vụ trong xử lý các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đến tăng trưởng hai con số. Để phục vụ cho tăng trưởng hai con số thì tốc độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những chỉ tiêu rất quan trọng".

Về giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm chính trị cao hơn; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Mọi quyết định đầu tư, phân bổ vốn cần phải thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Bộ, cơ quan, địa phương là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật đầu tư công; phát huy cao nhất tinh thần quyết tâm, nỗ lực và hành động quyết liệt trong toàn hệ thống. Phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cá thể hóa trách nhiệm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết xử lý sai phạm, tiêu cực trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Thủ tướng chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc lựa chọn dự án đầu tư thực sự cần thiết, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, khả năng cân đối vốn, bảo đảm kỹ lưỡng từ khâu chuẩn bị dự án, đăng ký vốn, lập kế hoạch, phân bổ vốn, giám sát, đánh giá... Thủ tướng đề nghị kiên quyết loại bỏ việc đăng ký dự án mang tính chất "giữ chỗ", tình trạng "vốn chờ dự án".

"Lập kế hoạch giải ngân đối với từng dự án; kịp thời điều chuyển vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân không hết sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Chủ động kiểm tra, đôn đốc, xử lý vướng mắc phát sinh ngay tại đơn vị, công trường; xác định những tồn tại, yếu kém ở từng khâu trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện ở từng dự án, từng địa bàn để nhanh chóng có giải pháp xử lý vướng mắc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị nhanh chóng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai dự án Luật hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước, sửa đổi Luật Đấu thầu; tiếp tục rà soát các vướng mắc trong thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư công, nhất là các quy định về đấu thầu, xây dựng, đất đai, chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn, gói thầu xây lắp, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư công theo hướng tinh gọn, minh bạch, nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án, giảm chi phí tuân thủ cho các chủ thể tham gia.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo phân bổ ngay đối với kế hoạch vốn năm 2026 đã được giao nhưng đến nay chưa phân bổ chi tiết cho nhiệm vụ, dự án; đến hết ngày 10/5, Bộ, cơ quan, địa phương nào chưa phân bổ hết thì phải có văn bản báo cáo rõ lý do, nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/5. Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý số vốn chưa phân bổ chi tiết trong tháng 5/2026 theo quy định.

Trong tháng 4/2026, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hướng dẫn về tiêu chí, quy trình đối với việc đầu tư, chi ngân sách cho các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong tháng 5/2026, hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện cơ chế tài chính, kinh phí cho phát triển công nghệ chiến lược.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần quyết liệt, tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết thỏa đáng các khiếu nại, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân.

Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, Thủ tướng đề nghị khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh mục và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, gửi Bộ Tài chính trong tháng 5/2026 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền; bảo đảm bố trí vốn tập trung, trọng điểm, kiên quyết chống dàn trải, manh mún; tổng số dự án giai đoạn 2026-2030 giảm ít nhất 30% so với giai đoạn 2021-2025 (cả ở Trung ương và địa phương).