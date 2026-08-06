Thủ tướng phát động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam 6/8

Sáng nay (6/8), dự Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam (6/8/2024 - 6/8/2026) với chủ đề "Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người", Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh: Bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Lễ Mít tinh mở đầu với Chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc với chủ đề "An ninh mạng vì con người" mang thông điệp đổi mới tư duy về sự dịch chuyển từ "bảo vệ hệ thống" sang "bảo vệ người dùng", xây dựng mô hình bảo mật lấy con người làm trung tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ việc Chính phủ quyết định chọn ngày 6/8 hằng năm làm Ngày An ninh mạng Việt Nam khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với một lĩnh vực then chốt của quốc gia. Đây là dịp quan trọng để huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và từng người dân chung tay lan tỏa văn hóa số an toàn, nâng cao trách nhiệm và kỹ năng bảo vệ chủ quyền số, quyền và lợi ích hợp pháp trên không gian mạng.

Toàn cảnh Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Đánh giá về chặng đường vừa qua, Thủ tướng nhấn mạnh nhận thức toàn xã hội về an ninh mạng được nâng cao; hệ thống pháp luật dần hoàn thiện; năng lực bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu được tăng cường đáng kể, nhất là trong quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy; hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, nâng cao uy tín của Việt Nam.

Mặc dù vậy, Thủ tướng lưu ý toàn hệ thống tuyệt đối không được chủ quan khi tốc độ bảo đảm an ninh mạng có lúc chưa theo kịp đà phát triển của chuyển đổi số; hạ tầng số, nhân lực và khả năng làm chủ công nghệ cốt lõi còn hạn chế.

Đặc biệt, các nguy cơ từ tội phạm công nghệ cao, tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân đang diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp tới đời sống người dân, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia:

Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên số, Thủ tướng yêu cầu bảo vệ hệ thống gắn liền với "Bảo vệ Con người". "Bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Đây cũng chính là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay: "Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tại Lễ Mít - tinh kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Đề nghị hoàn thiện hành lang pháp lý và tháo gỡ điểm nghẽn, Thủ tướng nhấn mạnh mọi chính sách ban hành phải lấy sự an toàn, thuận lợi của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Cùng với đó, xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trên môi trường số.

Chuyển mạnh từ "ứng phó thụ động" sang "chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa". Nâng cao năng lực dự báo, chủ động triệt phá các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia. Doanh nghiệp công nghệ, tài chính gánh vác trách nhiệm xã hội: Chuyển dịch sang kiến trúc bảo mật lấy con người làm trung tâm, tích hợp sẵn các tính năng bảo vệ, cảnh báo lừa đảo tự động hoàn toàn miễn phí cho người dùng.

"Mỗi người dân cần tự trang bị kỹ năng số, nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng để trở thành một lá chắn số chủ động, tham gia bảo vệ an ninh mạng. Khi 100 triệu người dân cùng chung sức đồng lòng, chúng ta sẽ kết thành bức tường thành số kiên cố nhất để bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và bảo vệ Tổ quốc", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026

Tại buổi lễ, Thủ tướng chính thức phát động chuỗi hoạt động Ngày An ninh mạng Việt Nam năm 2026 với khẩu hiệu hành động: "Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người - Vì an ninh quốc gia - Vì một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc!"

Thủ tướng mong muốn sự kiện không chỉ dừng lại ở một ngày kỷ niệm, mà trở thành cam kết hành động thường xuyên, mạnh mẽ của toàn thể hệ thống chính trị và toàn dân.