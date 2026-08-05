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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia

Thứ Tư, 18:26, 05/08/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, thúc đẩy hợp tác quốc phòng và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia.

Chiều 5/8 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin đang thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam rất coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam và Malaysia phát triển ổn định, bền vững và lâu dài; việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (tháng 11/2024) mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước.

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Quang cảnh cuộc Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia

Thủ tướng và Bộ trưởng Mohamed Khaled bin Nordin bày tỏ vui mừng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác trên các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển. Việt Nam và Malaysia là hai thành viên năng động, tích cực trong ASEAN và có mối quan hệ tin cậy.

Đánh giá cao sự tham gia tích cực, chủ động và những đóng góp quan trọng của Malaysia trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, nhất là trong năm Malaysia là Chủ tịch ASEAN 2025, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, củng cố, nâng cao vị thế, vai trò của ASEAN trên trường quốc tế, Thủ tướng mong muốn Malaysia tiếp tục phát huy vai trò của mình, cùng với Việt Nam và các nước thành viên ASEAN khác thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng ASEAN.

Vui mừng ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng 2 nước, Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam ủng hộ Bộ Quốc phòng Việt Nam tăng cường hợp tác với Bộ Quốc phòng Malaysia; tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng lần này sẽ tạo xung lực để triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, góp phần tích cực vào việc cũng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia nói chung, hợp tác quốc phòng hai nước nói riêng.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng vui mừng ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng Việt Nam - Malaysia thời gian qua trên các lĩnh vực

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại, tham vấn, trao đổi thông tin; thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các quân, binh chủng, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, quân y, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình; tăng cường hợp tác an ninh, an toàn hàng hải. Lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước tăng cường trao đổi thông tin, tình hình; kịp thời giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau bị gặp nạn trên biển, cũng như đối xử nhân đạo đối với tàu cá và ngư dân mỗi nước vi phạm vùng biển của nhau, phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tinh thần đoàn kết ASEAN. 

Thủ tướng cũng hoan nghênh Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Malaysia tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ ba và khuyến khích các doanh nghiệp quốc phòng của Malaysia tham gia trưng bày tại Triển lãm.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia bày tỏ ấn tượng tốt đẹp và chúc mừng những thành tựu kinh tế nổi bật đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á và khu vực ASEAN. Khẳng định Việt Nam là người bạn đáng tin cậy của Malaysia và hai bên chia sẻ những tầm nhìn chiến lược chung, Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước lên tầm cao mới, đạt những kết quả thực chất, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước và xây dựng cộng đồng ASEAN.

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Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận chức vụ người đứng đầu Chính phủ Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Mohamed Khaled bin Nordin cũng chia sẻ về những giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương và khu vực để tăng cường khả năng chống chịu, phản ứng chính sách hiệu quả trước các tác động bên ngoài, nhất là trong các tình huống khủng hoảng. Hai bên cũng nhất trí cao về tầm quan trọng của việc phát huy vai trò của quân đội, Bộ Quốc phòng các nước trong củng cố lòng tin, xử lý các thách thức đặt ra, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực.

Lại Hoa/VOV
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