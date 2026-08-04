Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công, kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gồm 31 đồng chí:



1. Đồng chí Lê Minh Hưng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo.



2. Đồng chí Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.



3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.



4. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ủy viên.



5. Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.



6. Đồng chí Lê Hoài Trung, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ủy viên.



7. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, ủy viên.



8. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.



9. Đồng chí Hà Thị Nga, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.



10. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ủy viên Thường trực.

11. Đồng chí Vũ Hải Quân, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ủy viên Thường trực.



12. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ủy viên.



13. Đồng chí Đặng Xuân Phong, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ủy viên.



14. Đồng chí Hoàng Minh Sơn, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủy viên.



15. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương, ủy viên.



16. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ủy viên.



17. Đồng chí Nguyễn Đình Khang, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ủy viên.



18. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ủy viên.



19. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ủy viên.



20. Đồng chí Trần Hồng Minh, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ủy viên.



21. Đồng chí Đào Hồng Lan, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế, ủy viên.



22. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ủy viên.



23. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ủy viên.



24. Đồng chí Phạm Đức Ấn, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ủy viên.



25. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ, ủy viên.



26. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, ủy viên Thường trực.



27. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương, ủy viên.



28. Đồng chí Ngô Đông Hải, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ủy viên.



29. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, ủy viên.



30. Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ủy viên.



31. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ủy viên.