Thủ tướng phê chuẩn ông Lương Tuấn Hùng giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Cao Bằng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cụ thể, tại Quyết định số 1486/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lương Tuấn Hùng (thứ 4 từ trái sang).

Trước đó, ngày 28/7/2026, tại Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) của HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Lương Tuấn Hùng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 1485/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Vũ Đình Quang.

Ông Lương Tuấn Hùng, sinh năm 1978, tại xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Trình độ: Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình; cao cấp lý luận chính trị. Ông Lương Tuấn Hùng từng làm Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng (trước đây), tỉnh Cao Bằng; Bí thư Thành ủy Cao Bằng (trước đây); Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng; Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.