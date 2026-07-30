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Tháo gỡ "điểm nghẽn" mặt bằng ở Khánh Hòa trong những ngày cao điểm

Thứ Năm, 21:27, 30/07/2026
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VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang trong những ngày cao điểm tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng cho các dự án. Được triển khai từ cuối tháng 6, đến nay, từng hồ sơ đang được rà soát; từng nhóm khó khăn đang được phân loại và nhiều điểm nghẽn đã được khai thông, sớm góp sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.

Sau hơn một tháng triển khai đợt cao điểm 90 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng cho các dự án, nhiều địa phương ở Khánh Hòa đã có chuyển biến rõ nét.

Tại xã Vạn Hưng, dự án Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng vừa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế 4 trường hợp còn lại, chính quyền địa phương kiên trì đối thoại, vận động nên có 3 hộ tự nguyện bàn giao đất, chỉ phải thực hiện cưỡng chế 1 trường hợp với diện tích hơn 360 m². Đến nay, gần 240 ha mặt bằng sạch đã được địa phương bàn giao cho chủ đầu tư để triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

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Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng

Ông Phan Châu Vinh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Đây là khu công nghiệp đầu tiên trên địa bàn hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng. Khi có mặt bằng sạch, việc đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng sẽ thuận lợi hơn, đồng thời sớm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động. Dự án cũng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp khác và mở ra cơ hội phát triển đồng bộ cho các khu dân cư lân cận".

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Bàn giao mặt bằng dự án Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa hiện có khoảng 40 công trình, dự án trọng điểm về giao thông, công nghiệp, đô thị và hạ tầng. Theo đánh giá của tỉnh, khó khăn chủ yếu không nằm ở cơ chế, chính sách mà ở khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, trong đợt cao điểm này, các nhóm vướng mắc được phân loại cụ thể; từng dự án, từng hồ sơ được giao rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, địa phương và người đứng đầu để giải quyết dứt điểm. Các vấn đề liên quan đến giá đất, nguồn gốc đất, chính sách bồi thường và tái định cư được ưu tiên xử lý nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Chúng tôi sẽ thường xuyên chỉ đạo, điều hành và gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, chủ đầu tư, các địa phương, xã, phường nơi có công trình trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện. Đồng thời, giao các cơ quan chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những vướng mắc về giá đất, xác định nguồn gốc đất cũng như các chính sách bồi thường, hỗ trợ để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng".

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Giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa

Song song với việc tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tăng cường đối thoại với người dân ngay tại cơ sở, giải quyết kịp thời các kiến nghị, không để phát sinh điểm nóng. Người đứng đầu các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, bám sát từng dự án và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh: "Các địa phương không được chần chừ, dùng dằng trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện nay, các xã, phường có nhiều nhiệm vụ, nhưng lúc này, nhiệm vụ quan trọng nhất, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng vẫn là giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND các xã phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình để tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đối với từng dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách phải trực tiếp bám sát, tổ chức họp chuyên đề, phân công nhiệm vụ rõ ràng, theo sát từng phần việc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để tình trạng chậm trễ kéo dài".

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Các dự án ở tỉnh Khánh Hòa đang cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để thi công

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, đợt cao điểm "90 ngày đêm giải phóng mặt bằng" được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm, tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển cho tỉnh Khánh Hòa.

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Khánh Hòa thúc đẩy công nghiệp phụ trợ, đón dòng vốn FDI ngành đóng tàu

VOV.VN - Ngày 23/7, tại KCN Ninh Thủy, phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức khởi công Dự án Nhà máy gia công khối kiện (Block) đóng mới tàu thủy của Công ty Miboo Heavy Industries. Dự án được kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành đóng tàu.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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