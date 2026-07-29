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Thủ tướng phê chuẩn ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thứ Tư, 19:49, 29/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1429/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 27/7, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

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Ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Tô Anh Dũng sinh năm 1978, quê tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra tội phạm; lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Tô Anh Dũng từng giữ chức Trưởng Công an quận Long Biên (cũ); Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (cũ); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

PV/VOV.VN
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