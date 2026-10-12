Thủ tướng: Quy hoạch đi trước mở đường, không chạy theo dự án

Chiều nay (12/10), tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoạch định không gian phát triển của tỉnh sau hợp nhất, mở ra những định hướng mới về công nghiệp, đô thị, giao thông, logistics và kinh tế biển. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham quan khu vực trưng bày, gồm: sa bàn quy hoạch, trải nghiệm robot AI giới thiệu quy hoạch, gian hàng xúc tiến đầu tư, khu vực giới thiệu các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu…

Hưng Yên tập trung định hình rõ 3 vùng phát triển chiến lược

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ, sau hợp nhất, tỉnh Hưng Yên có diện tích tự nhiên gồm 2.638 km² đất liền và 487 km² không gian biển, dân số trên 3,5 triệu người với 104 đơn vị hành chính cấp xã.

Vị thế địa lý chiến lược, việc hợp nhất không chỉ tối ưu hóa các nguồn lực quốc gia mà còn kiến tạo một không gian kinh tế – xã hội hoàn chỉnh, định hình một cực tăng trưởng năng động và bứt phá của khu vực phía Bắc.

Theo định hướng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hưng Yên tập trung định hình rõ 3 vùng phát triển chiến lược (khu vực phía Bắc, khu vực Trung tâm và khu vực phía Nam) cùng phương án phát triển đồng bộ các ngành, lĩnh vực then chốt. Đáng chú ý, mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được ưu tiên đầu tư quy mô lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Theo đó, trục phát triển kết nối từ Hà Nội ra biển với tuyến đường có quy mô mặt cắt 180m, vận tốc tối đa 120 km/h, rút ngắn thời gian di chuyển xuống dưới 1 giờ đồng hồ. Tuyến đường kết nối trung tâm tỉnh tới sân bay Gia Bình và sân bay thứ 2 của Hà Nội có quy mô mặt cắt 120m, tích hợp đồng bộ tuyến đường sắt.

Cùng với đó là các dự án trọng điểm động lực như Khu công nghệ cao gần 500 héc-ta đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự án phục dựng, tái hiện quần thể Phố Hiến xưa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tỉnh cũng đã hoàn thiện phương án phát triển 36 xã lên phường để trình Trung ương phê duyệt, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu đưa Hưng Yên lên thành phố trước năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định hội nghị không chỉ công bố đồ án quy hoạch mà còn là lời mời gọi đầu tư chân thành, là cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp. “Quy hoạch tỉnh Hưng Yên chỉ ý nghĩa khi mọi mục tiêu, tầm nhìn chiến lược phải được cụ thể hóa bằng các công trình, dự án và kết quả tăng trưởng thực chất. Vì thế, Hội nghị công bố quy hoạch hôm nay gắn liền với nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, là lời mời gọi chân thành của tỉnh Hưng Yên, đồng thời cũng là cam kết hành động mạnh mẽ của tỉnh với việc thực hiện quy hoạch và khát vọng phát triển. Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, sự thịnh vượng của nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh Hưng Yên", theo ông Nguyễn Mạnh Quyền.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Quy hoạch phải đi trước một bước để mở đường

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Quy hoạch tốt là điều kiện cần, nhưng tổ chức thực hiện tốt mới là yếu tố quyết định. Một bản quy hoạch dù tầm nhìn đúng đắn đến đâu cũng không tạo ra giá trị nếu không được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án và kết quả thực chất”.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hưng Yên phát huy tối đa vị trí địa kinh tế, lấy liên kết vùng làm phương thức quan trọng để mở rộng không gian, huy động nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng; trở thành trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại, đô thị xanh, thông minh. Chủ động kết nối sâu hơn với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và các địa phương trong vùng; tham gia hiệu quả vào các chuỗi sản xuất, cung ứng, logistics và hệ thống đô thị liên vùng. Đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ; chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn và đất đai sang dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị

Để tỉnh Hưng Yên triển khai hiệu quả quy hoạch, Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện quy hoạch cần có tư duy tích hợp, thống nhất và tầm nhìn dài hạn, thực sự tạo ra một không gian phát triển chung cho tỉnh sau hợp nhất. Cần khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thiết thực; xác định rõ thứ tự ưu tiên, lộ trình thực hiện và nguồn lực.

Đồng thời, kết nối các không gian phát triển, làm rõ vai trò của từng khu vực, trung tâm và hành lang kinh tế. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng địa giới hành chính đã hợp nhất nhưng việc tổ chức phát triển vẫn phân tán, thiếu liên kết. Bên cạnh đó, cần công khai, minh bạch và số hóa dữ liệu quy hoạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tránh tư duy nhiệm kỳ, đầu tư dàn trải, điều chỉnh quy hoạch cục bộ hoặc chạy theo từng dự án.

"Quy hoạch phải đi trước một bước để mở đường và dẫn dắt phát triển, không chạy theo dự án hoặc bị điều chỉnh chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh; thu hút FDI có chọn lọc, lấy giá trị gia tăng và liên kết doanh nghiệp nội địa làm tiêu chí. Phát triển mạnh logistics, dịch vụ chất lượng cao, khai phóng kinh tế biển và chuyển mạnh từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” sinh thái, giá trị gia tăng cao. Cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời gỡ khó về đất đai, giải phóng mặt bằng. Xây dựng chính quyền địa phương hai cấp liêm chính, kiến tạo, hành động vì người dân và doanh nghiệp. Đồng thời rà soát cụ thể từng tiêu chí, lập lộ trình và ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ công và chất lượng sống của nhân dân.

Hưng Yên sau hợp nhất không chỉ lớn hơn về quy mô, rộng hơn về không gian, mà phải mạnh hơn về nội lực, cao hơn về năng lực cạnh tranh, tốt hơn về chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân. Hưng Yên đang đứng trước một thời điểm có ý nghĩa quan trọng, với không gian phát triển mới, cơ hội mới, động lực mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống văn hiến, cách mạng, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo, hiếu học và khát vọng vươn lên của con người Hưng Yên; với vị trí chiến lược, những lợi thế riêng có, Hưng Yên sẽ khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong thời gian tới, trở thành một cực tăng trưởng năng động, một trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, có kinh tế biển phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, nhà đầu tư, cùng Hưng Yên khơi thông mọi nguồn lực phát triển.