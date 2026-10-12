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Thủ tướng dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030

Thứ Hai, 14:59, 12/10/2026
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VOV.VN - Chiều nay (12/10), tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị.

Trên cơ sở tiềm năng và lợi thế sau hợp nhất, Quy hoạch tỉnh Hưng Yên được hoàn thiện theo hướng phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng, đồng thời định vị địa phương ở vị thế trung tâm vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng.

thu tuong du hoi nghi cong bo quy hoach tinh hung yen thoi ky 2021-2030 hinh anh 1

Hưng Yên xác định công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, logistics, đô thị và kinh tế biển là những động lực tăng trưởng chủ yếu. Không gian phát triển được tổ chức thành 3 vùng với chức năng riêng, bổ trợ lẫn nhau.

Trong đó, vùng động lực phía Bắc được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics và công nghệ cao; đồng thời là cửa ngõ giao thương kết nối vùng Thủ đô với khu vực đồng bằng ven biển, tạo sức lan tỏa phát triển cho toàn tỉnh.

Vùng trung tâm tỉnh giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, du lịch và giáo dục; đồng thời thực hiện chức năng điều phối, cân bằng và thúc đẩy liên kết kinh tế - xã hội giữa các vùng.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu dự Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030.

Trong khi đó, vùng ven biển được xác định là động lực tăng trưởng chiến lược mới, tập trung phát triển kinh tế biển tổng hợp, bao gồm công nghiệp năng lượng, chế biến - chế tạo, logistics cảng biển, đô thị và dịch vụ biển, cùng hoạt động sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Theo định hướng quy hoạch, việc tổ chức lại không gian phát triển sẽ tạo điều kiện khai thác tốt hơn lợi thế của từng khu vực, tăng cường liên kết nội tỉnh và kết nối Hưng Yên với các địa phương trong vùng.

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Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị

Phát triển mạng lưới giao thông với tầm nhìn dài hạn

Một trong những nội dung đáng chú ý của quy hoạch là phương án phát triển mạng lưới giao thông với tầm nhìn dài hạn, kết nối các vùng động lực trong tỉnh và tăng cường liên kết với Hà Nội cùng các địa phương lân cận.

Theo phương án quy hoạch, mạng lưới giao thông của Hưng Yên gồm 6 trục ngang, 3 trục dọc và 4 tuyến đường sắt. Tỉnh cũng định hướng 11 tuyến đường chính kết nối với Hà Nội, 9 tuyến kết nối với Bắc Ninh, 17 tuyến kết nối với Hải Phòng và 13 tuyến kết nối với Ninh Bình.

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Các đại biểu dự hội nghị.

Đáng chú ý, quy hoạch đề cập tuyến đường trục động lực xương sống kết nối từ Hà Nội ra biển, có quy mô mặt cắt 180m và vận tốc thiết kế tối đa 120 km/h. Theo định hướng, tuyến đường có thể giúp thời gian di chuyển từ Hà Nội ra biển còn khoảng một giờ.

Bên cạnh đó, tỉnh định hướng tuyến đường kết nối trung tâm tỉnh với sân bay Gia Bình và sân bay thứ hai của Hà Nội, có quy mô mặt cắt 120m, kết hợp đường sắt và metro.

Hai tuyến giao thông được kỳ vọng trở thành các trục kết nối quan trọng giữa Hưng Yên với Hà Nội và các địa phương trong vùng, tạo thêm dư địa phát triển đô thị, logistics, công nghiệp và kinh tế biển.

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Các tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Cùng với giao thông, hạ tầng công nghiệp cũng được xác định là một trong những nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Theo quy hoạch, Hưng Yên định hướng phát triển 1 khu kinh tế, 1 khu công nghệ cao, 66 khu công nghiệp và 115 cụm công nghiệp, tạo quỹ hạ tầng để đón các dòng vốn đầu tư trong nước và nước ngoài.

Quy hoạch đồng thời xác định phương hướng phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo, an ninh - quốc phòng; cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như xử lý nước thải, rác thải và hạ tầng xã hội.

Lại Hoa/VOV
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