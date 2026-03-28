Thủ tướng: Thành lập Tổ công tác Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết hợp với trực tuyến với Ban chỉ đạo của các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp lần thứ hai năm 2026 nhằm rà soát thực hiện các nhiệm vụ được đề ra tại các phiên họp trước; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Đặc biệt Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng cho rằng nhận thức về vị trí vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 trong hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân ngày càng được nâng lên. Các công nghệ chiến lược đang được đẩy mạnh rà soát hoàn thiện theo cách tiếp cận mới: không bắt đầu từ công nghệ mà từ các bài toán lớn của ngành, của lĩnh vực, từ thực tiễn đặt ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng cho rằng, dấu ấn hạ tầng trong đầu năm 2026 là đã tổ chức khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Một số doanh nghiệp đã làm chủ đến 65 công nghệ lõi, trong đó có các lĩnh vực như là Camera AI, 5G, UAV. Bên cạnh đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam tiếp tục được cải thiện. Đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới để học hỏi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Thủ tướng cho rằng, một số cơ chế, chính sách còn chậm được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh chóng của công nghệ; chất lượng hạ tầng số ở một số khu vực, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số toàn diện; vẫn còn tình trạng thiếu hụt cục bộ nhân lực trình độ cao trong các ngành công nghệ mũi nhọn...

Thủ tương khái quát thành các hạn chế: "Người đứng đầu chưa gương mẫu, chưa làm cho tốt. Triển khai thì chậm chạp. Đầu tư dàn trải. Thủ tục rườm rà. Nhân lực thiếu hụt. Doanh nghiệp chưa nhiều. Giám sát hời hợt. Phối hợp lỏng lẻo. Kết quả khiêm tốn. Chuyển đổi chưa nhiều. Đấy là những thiếu sót của chúng ta, làm sao chúng ta khắc phục được những hạn chế này".

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên hoàn thiện thể chế, coi đây là đột phá của đột phá, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho đổi mới sáng tạo. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, đảm bảo tính kết nối, liên thông và an toàn thông tin. Tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng viễn thông, sóng 5G và các trung tâm dữ liệu lớn.

"Thiết lập cơ chế chỉ đạo, điều hành thống nhất ở cấp Chính phủ để tổ chức triển khai chương trình phát triển công nghệ chiến lược. Rà soát, hoàn thiện danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược để trình Thủ tướng Chính phủ hoàn thành trong tháng 4/2026. Đề xuất thành lập Tổ công tác Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược do một đồng chí phó thủ tướng đứng đầu, công nghệ chiến lược thì phải xuất phát từ thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước chúng ta", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện chính sách ưu đãi để thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, nhất là bán dẫn, AI....trên cơ sở "hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ". Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, xây dựng trình Chính phủ, Quốc hội các dự án luật: Luật Bưu chính, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đo lường, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Viễn thông. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng viễn thông. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành...dữ liệu là tài nguyên, phải khai thác các tài nguyên để phục vụ cho phát triển. Đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, an mạng, không để xảy ra các cái sự cố về an ninh mạng, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp và của người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên tinh thần: "Nhận thức phải nâng cao. Tài chính không thiếu. Lãnh đạo gương mẫu. Cơ sở đi đầu. Doanh nghiệp tiên phong. Dữ liệu hoàn thành. Hạ tầng thông suốt. Hệ thống liên thông. Cán bộ chuyên nghiệp. Xã hội hiểu biết. Nhân dân hưởng thụ. Đất nước phát triển".