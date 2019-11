Thủ tướng tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá cao quan điểm EU về Biển Đông, ủng hộ an toàn, an ninh, tự do hàng không, hàng hải tại Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế.