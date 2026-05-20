Cải chính

Thủ tướng tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Đại sứ Rick Switzer

Thứ Tư, 11:44, 20/05/2026
VOV.VN - Sáng 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Rick Switzer, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những thành tựu trong hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ... Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cho khu vực và thế giới, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đoàn công tác của cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ.

Hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam - Hoa Kỳ; đánh giá cao vai trò của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và cá nhân Đại sứ Switzer, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước; đồng thời, khẳng định luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi tiếp.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường. Hai nền kinh tế mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp với nhau. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức. Việt Nam tích cực tham gia và triển khai các cam kết quốc tế liên quan, trong đó có các công ước của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) và các hiệp định thương mại tự do (FTA). Việt Nam kiên quyết chống và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây là ưu tiên của Việt Nam, gắn với đổi mới mô hình phát triển, triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bày tỏ vinh dự và cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Switzer trân trọng chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Hoa Kỳ tới Thủ tướng được tín nhiệm bầu giữ cương vị mới, với đầy trọng trách.

Đại sứ Switzer tại buổi tiếp

Đại sứ Switzer đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế - thương mại thời gian qua, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Switzer nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế - thương mại hai nước, đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các Bộ, ngành, đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai.

Thủ tướng tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Đại sứ Rick Switzer
Lại Hoa/VOV
Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ
VOV.VN - Ngày 19/5, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đoàn 52 doanh nghiệp lớn, hàng đầu của Hoa Kỳ
VOV.VN - Chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp, làm việc với đoàn gồm 52 doanh nghiệp lớn, hàng đầu của Hoa Kỳ do Quyền Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) Brian McFeeters dẫn đầu.

Việt Nam lên tiếng về báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ
VOV.VN - Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời bác bỏ các đánh giá thiếu khách quan trong báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ.

