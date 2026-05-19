Bộ trưởng Lương Tam Quang tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

Thứ Ba, 20:30, 19/05/2026
VOV.VN - Ngày 19/5, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer.

Toàn cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, sau hơn 30 năm bình thường hóa quan hệ và hơn hai năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu; đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi tiếp

Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, Bộ Công an Việt Nam cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với phía Hoa Kỳ nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi, bảo đảm công bằng và cân bằng cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường tham vấn song phương để trao đổi về tình hình và phương hướng hợp tác cụ thể; hỗ trợ nâng cao năng lực, trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm cho cán bộ của Bộ Công an; tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ Công an trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Rick Switzer bày tỏ đồng tình với những đánh giá của Bộ trưởng về tình hình quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua.

Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ phát biểu tại buổi tiếp

Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ khẳng định phía Hoa Kỳ luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an và các cơ quan chức năng Việt Nam nhằm xử lý có hiệu quả những vấn đề kinh tế - thương mại hai bên cùng quan tâm và mang lại lợi ích thiết thực cho Chính phủ, người dân và doanh nghiệp hai nước.

Việt Cường/VOV1
Tag: Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang Phó Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Hoa Kỳ
VOV.VN - Hôm nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

VOV.VN - Chiều nay, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Mohammed A. Algosaibi đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

VOV.VN - Ngày 23/4 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Jigjee Sereejav. Buổi chiều, Đại tướng tiếp Thống đốc tỉnh Kagawa, Nhật Bản.

