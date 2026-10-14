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Thủ tướng tiếp Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg (Đức)

Thứ Tư, 18:56, 14/10/2026
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VOV.VN - Chiều 14/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Peter Tschentscher, Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg – trung tâm kinh tế hàng đầu của Đức và là cảng trung chuyển hàng đầu của châu Âu và thế giới.

Hoan nghênh Thủ hiến Peter Tschentscher đến thăm Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Đức nói chung và Hamburg nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, củng cố vai trò, vị thế hàng đầu tại Liên minh châu Âu (EU) và trên trường quốc tế. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Đức thời gian qua, đưa Đức trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu; một trong những nhà đầu tư lớn nhất và đối tác hợp tác phát triển rất quan trọng của Việt Nam trong EU. Đại học Việt Đức là một biểu tượng trong hợp tác giữa hai nước.

Theo Thủ tướng, hiện nay là thời điểm phù hợp để hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm mức mới nhằm tạo đột phá cho hợp tác song phương.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và ông Peter Tschentscher, Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, Đức. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Nhấn mạnh hai bên có nhiều cơ hội hợp tác rất khả thi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ngài Thủ hiến chỉ đạo tăng cường hợp tác thực chất giữa Hamburg với các địa phương Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Hamburg có thế mạnh như cảng biển, logistics, kinh tế biển, chuyển đổi xanh, đô thị thông minh; tạo thuận lợi đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với Hamburg và Đức.

Thủ tướng đề nghị phía Humburg hỗ trợ, phối hợp truyền thông, quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam tại thị trường Đức, đặc biệt với các nhóm hàng Việt Nam có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu tiêu dùng tại châu Âu như nông sản, thực phẩm chế biến, cà phê, đồ uống, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm xanh, bền vững; kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện để hàng hóa từ Việt Nam đáp ứng tốt hơn văn hóa, nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của thị trường Đức, doanh nghiệp Việt Nam mở rộng kênh tiếp cận thị trường, tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Cho biết Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hamburg đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo..., Thủ tướng đề nghị phía Hamburg hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Việt tham gia cụm năng lượng tái tạo tại Hamburg và chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi toàn cầu; trao đổi kinh nghiệm về phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch.

Thủ tướng cũng đề nghị đưa hợp tác về kinh tế biển, cảng biển trở thành lĩnh vực hợp tác trọng tâm, ưu tiên giữa Việt Nam và Đức nói chung, Hamburg nói riêng; thúc đẩy kết nối, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa cảng Hamburg với các cảng lớn của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam có thể tham khảo công nghệ, kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác với Đức và châu Âu trong lĩnh vực giao thông vận tải. Cùng với đó, tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đại học; thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nghề theo mô hình đào tạo nghề song hành của Đức.

Đồng thời đề nghị thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững, tập trung vào triển khai các dự án hợp tác chung giữa các địa phương Việt Nam và Hamburg về chuyển đổi năng lượng, tăng cường khả năng chống chịu.

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Ông Peter Tschentscher, Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg phát biểu. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Về phần mình, Thủ hiến Peter Tschentscher cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp, bày tỏ tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam và thông báo kết quả làm việc trong chuyến thăm. Ông đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Việt Nam, nhất là những kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm và mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cũng như việc đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng với các dự án chiến lược, quy mô lớn được triển khai với tốc độ rất nhanh.

Thủ hiến cho rằng, khuôn khổ Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức, Hiệp định EVFTA và những thỏa thuận giữa hai Chính phủ là động lực quan trọng cho quan hệ song phương.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Peter Tschentscher, Thủ hiến kiêm Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, Đức. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Ông cho biết Hamburg và các doanh nghiệp Đức mong muốn thúc đẩy hợp tác dài hạn với các đối tác, địa phương của Việt Nam, nhất là TPHCM; giúp hai bên tận dụng những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau và góp phần vào sự phát triển của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Thủ tướng đã đề cập, đặc biệt là về cảng biển, logistics, giao thông vận tải, điện gió, giáo dục đại học, khoa học công nghệ… Hamburg mong đón nhiều hơn các đoàn doanh nghiệp Việt Nam thăm Đức, phát huy hơn nữa Hiệp định EVFTA trong thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam với Đức và EU.

Lại Hoa/VOV
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