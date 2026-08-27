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Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon

Thứ Năm, 18:29, 27/08/2026
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VOV.VN - Chiều nay, ngày 27/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp thực chất của Samsung đối với sự phát triển công nghiệp, sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; Việt Nam đã từng bước trở thành một cứ điểm sản xuất quan trọng hàng đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững hơn, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất của nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong tổng thể đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc, là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

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Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, nhất là bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Chính phủ mong muốn Samsung tiếp tục là cầu nối quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực công nghệ, phát triển công nghiệp và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhấn mạnh Việt Nam cam kết tiếp tục giữ vững ổn định chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch và cạnh tranh bình đẳng, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Samsung tiếp tục tin tưởng, xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài, đưa Việt Nam từ "cứ điểm sản xuất" trở thành "cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo" của Tập đoàn; đề nghị Samsung nâng cao chất lượng đầu tư, tăng hàm lượng công nghệ và đổi mới sáng tạo, không chỉ mở rộng nhà máy và năng lực sản xuất mà còn tăng cường đầu tư cho nghiên cứu - phát triển, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh của Tập đoàn và hoạt động của Samsung tại Việt Nam, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon cho biết vào cuối tháng 6 vừa qua, các pháp nhân sản xuất điện thoại di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD, sau 17 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất lần đầu vào tháng 4/2009. Dòng điện thoại Galaxy Fold 8 ra mắt vào đầu tháng 8 vừa qua đang nhận được sự yêu thích lớn trên thị trường toàn cầu; vì vậy, Samsung dự kiến sẽ duy trì đà tăng trưởng hai con số đến cuối năm. Hoạt động đầu tư của Samsung vào Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng trưởng đều đặn; tính đến cuối năm ngoái, lũy kế đầu tư của Samsung tại Việt Nam là 24 tỷ USD.

Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử cũng bày tỏ Samsung tích cực ủng hộ những định hướng mới quan trọng của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài; nhấn mạnh Samsung không coi Việt Nam là một cứ điểm sản xuất đơn thuần, mà là một đối tác chiến lược quan trọng cùng nghiên cứu phát triển, cùng phát triển công nghệ cao. Samsung có kế hoạch tiếp tục mở rộng đầu tư R&D trong lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời không ngừng nỗ lực và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao của Việt Nam. Để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung, Tập đoàn đã và đang cùng Bộ Công Thương triển khai nhiều chương trình hợp tác đa dạng.

Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon nhấn mạnh sự phát triển của Việt Nam chính là sự phát triển của Samsung và thành công của Samsung cũng là thành công của Việt Nam, Samsung sẽ tiếp tục đồng hành với tư cách là đối tác đáng tin cậy nhất của Việt Nam.

Lại Hoa/VOV
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