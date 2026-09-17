English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell

Thứ Năm, 18:29, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (17/9), Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong việc theo dõi, đánh giá, xem xét và đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua; thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Ngày 21/9 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái “thị trường mới nổi thứ cấp” theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell.

thu tuong tiep tong giam doc dieu hanh to chuc ftse russell hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc Điều hành FTSE Russell.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện tổng thể những cải cách mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế; trong đó, nhiều cải cách quan trọng nhằm tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, thể hiện quyết tâm cao trong việc cải cách thị trường chứng khoán và cải thiện môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch. Quyết định nâng hạng của FTSE Russell đối với thị trường chứng khoán Việt Nam chính là sự ghi nhận khách quan đối với tầm nhìn và quyết tâm chính trị, nỗ lực cải cách của Việt Nam.

thu tuong tiep tong giam doc dieu hanh to chuc ftse russell hinh anh 2

Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định việc được nâng hạng là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việt Nam sẽ tập trung triển khai các công việc tiếp theo để duy trì mức xếp hạng đạt được. Thủ tướng tin tưởng, với sự hợp tác của FTSE Russell và các đối tác toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa, không chỉ duy trì mức xếp hạng, mà còn thực sự vươn tầm khu vực.

Thủ tướng đề nghị FTSE Russell tiếp tục theo dõi, đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, phản ánh thực tế nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam; đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và tham gia một cách thực chất, tích cực trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán nói riêng, thị trường tài chính Việt Nam nói chung, trong đó có việc vận hành, thu hút nguồn lực vào Trung tâm tài chính quốc tế.

thu tuong tiep tong giam doc dieu hanh to chuc ftse russell hinh anh 3

Về phần mình, bà Fiona Bassett khẳng định, FTSE Russell đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở khu vực Châu Á; xem Việt Nam là đối tác lâu dài và mong muốn tiếp tục được làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các thành viên trên thị trường.

Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã phản ánh những cam kết, nỗ lực cải cách và kết quả đạt được thời gian qua của Việt Nam, cũng như niềm tin của nhà đầu tư; Việt Nam đã trở thành một thị trường có thanh khoản tốt nhất ở trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với tỷ lệ tham gia cao của nhà đầu tư nước ngoài.

FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển, phục vụ các mục tiêu chiến lược và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện lộ trình từ nay đến năm 2050, tiếp tục đóng góp vào câu chuyện thành công Việt Nam trong kỷ nguyên tới.

thu tuong tiep tong giam doc dieu hanh to chuc ftse russell hinh anh 4

Bà cho biết, việc hỗ trợ của FTSE Russell không chỉ là nâng hạng thị trường mà còn phát triển các tiêu chuẩn, cải thiện về độ sâu thị trường, tính thanh khoản và khả năng chống chịu; tăng cường niềm tin, thu hút sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế, tăng cường nhận diện của cộng đồng quốc tế về thị trường vốn của Việt Nam; hiện đại hóa hạ tầng thị trường và tăng cường phát triển nhà đầu tư tổ chức; xây dựng các công cụ để quản trị rủi ro; hỗ trợ đưa ra những sản phẩm mới…

Trân trọng cảm ơn ý kiến của bà Fiona Bassett và các đề xuất tâm huyết cho Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng lắng nghe và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiếp tục có những cải cách, thực hiện những biện pháp cần thiết để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán.

Lại Hoa/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan

VOV.VN - Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan

VOV.VN - Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Toàn cảnh chuyến công tác tại Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng
Toàn cảnh chuyến công tác tại Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ.

Toàn cảnh chuyến công tác tại Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Toàn cảnh chuyến công tác tại Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud

VOV.VN - Chiều ngày 13/9 (theo giờ địa phương) nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud, Trưởng đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud

VOV.VN - Chiều ngày 13/9 (theo giờ địa phương) nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud, Trưởng đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội