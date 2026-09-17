Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong việc theo dõi, đánh giá, xem xét và đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua; thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Ngày 21/9 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái “thị trường mới nổi thứ cấp” theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Russell.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc Điều hành FTSE Russell.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện tổng thể những cải cách mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế; trong đó, nhiều cải cách quan trọng nhằm tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, thể hiện quyết tâm cao trong việc cải cách thị trường chứng khoán và cải thiện môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, minh bạch. Quyết định nâng hạng của FTSE Russell đối với thị trường chứng khoán Việt Nam chính là sự ghi nhận khách quan đối với tầm nhìn và quyết tâm chính trị, nỗ lực cải cách của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định việc được nâng hạng là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việt Nam sẽ tập trung triển khai các công việc tiếp theo để duy trì mức xếp hạng đạt được. Thủ tướng tin tưởng, với sự hợp tác của FTSE Russell và các đối tác toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa, không chỉ duy trì mức xếp hạng, mà còn thực sự vươn tầm khu vực.

Thủ tướng đề nghị FTSE Russell tiếp tục theo dõi, đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, phản ánh thực tế nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam; đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và tham gia một cách thực chất, tích cực trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán nói riêng, thị trường tài chính Việt Nam nói chung, trong đó có việc vận hành, thu hút nguồn lực vào Trung tâm tài chính quốc tế.

Về phần mình, bà Fiona Bassett khẳng định, FTSE Russell đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở khu vực Châu Á; xem Việt Nam là đối tác lâu dài và mong muốn tiếp tục được làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các thành viên trên thị trường.

Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã phản ánh những cam kết, nỗ lực cải cách và kết quả đạt được thời gian qua của Việt Nam, cũng như niềm tin của nhà đầu tư; Việt Nam đã trở thành một thị trường có thanh khoản tốt nhất ở trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với tỷ lệ tham gia cao của nhà đầu tư nước ngoài.

FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển, phục vụ các mục tiêu chiến lược và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện lộ trình từ nay đến năm 2050, tiếp tục đóng góp vào câu chuyện thành công Việt Nam trong kỷ nguyên tới.

Bà cho biết, việc hỗ trợ của FTSE Russell không chỉ là nâng hạng thị trường mà còn phát triển các tiêu chuẩn, cải thiện về độ sâu thị trường, tính thanh khoản và khả năng chống chịu; tăng cường niềm tin, thu hút sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế, tăng cường nhận diện của cộng đồng quốc tế về thị trường vốn của Việt Nam; hiện đại hóa hạ tầng thị trường và tăng cường phát triển nhà đầu tư tổ chức; xây dựng các công cụ để quản trị rủi ro; hỗ trợ đưa ra những sản phẩm mới…

Trân trọng cảm ơn ý kiến của bà Fiona Bassett và các đề xuất tâm huyết cho Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng lắng nghe và tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tiếp tục có những cải cách, thực hiện những biện pháp cần thiết để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán.