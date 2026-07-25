Thủ tướng: Điện Biên tận dụng lợi thế để phát triển du lịch, kinh tế cửa khẩu

Sáng 25/7 làm việc với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu; biến các lợi thế của Điện Biên như di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội Hoa Ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch.

6 tháng đầu năm 2026 GRDP của Điện Biên đạt 8,67%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó khu vực dịch vụ là động lực chính, chiếm 62,35%. Các ngành, lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,03%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,86%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh 26,68%. Tỉnh Điện Biên đã đón gần 1 triệu lượt khách với doanh thu trên 1.700 tỷ đồng.

Quang cảnh cuộc làm việc của Thủ tướng với Ban Thường vụ tỉnh Điện Biên

Một điểm sáng nổi bật nhất của Điện Biên trong 6 tháng qua là công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 54,3% kế hoạch, vươn lên đứng đầu cả nước. Ngày 28/2/2026, tỉnh đã phê duyệt và đưa vào thực hiện điều chỉnh Quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các dự án hạ tầng trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ, bao gồm: Dự án tuyến đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang. Xây dựng 9 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới và cam kết hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Bên cạnh đó, dự án cấp điện nông thôn "Bừng sáng Điện Biên" và các dự án thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách từ các nhà đầu tư chiến lược.

Điện Biên đã quyết liệt thực hiện sắp xếp, giảm 558 thôn, tổ dân phố (đạt tỷ lệ 38,6%), đồng thời chủ động rà soát, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao.

Bí thư tỉnh uỷ Điện Biên Trần Tiến Dũng nêu rõ tỉnh có tiềm năng về khoáng sản như than, chì, kẽm, vàng và đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ địa phương tổ chức đấu giá quyền khai thác và thu hút nhà đầu tư triển khai sớm, đồng thời đề xuất hỗ trợ tỉnh trong phát triển năng lượng tái tạo.

"Qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Điện Biên nhận thấy tiềm năng rất lớn về điện mặt trời và điện gió. Điều này hoàn toàn phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh và mục tiêu Phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050 của Chính phủ. Đề xuất Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành quan tâm, hỗ trợ tỉnh bổ sung, phê duyệt các dự án năng lượng tái tạo. Qua đó, tạo đà tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động và củng cố an ninh - quốc phòng vùng biên giới”, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Tiến Dũng kiến nghị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành cũng cho rằng, quy mô kinh tế của tỉnh còn khiêm tốn, tỷ trọng trong GDP cả nước chỉ chiếm 0,3% (đứng thứ 33/34). Cơ cấu kinh tế của tỉnh phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu, du lịch và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao, thiếu bền vững. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn bất cập. Đặc biệt, hạ tầng giao thông chưa thuận lợi, thiếu hệ sinh thái kết nối liên tỉnh, liên vùng và với các hành lang kinh tế trọng điểm quốc gia; chưa khai thác hết tiềm năng của 4 trục kinh tế động lực, nhất là gắn với Cảng hàng không Điện Biên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn là thách thức lớn đối với Điện Biên khi mục tiêu cả năm 2026 là 11,02%, thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng trên 13,07%.

Theo Thủ tướng, Điện Biên có nhiều tiềm năng, lợi thế, dư địa; là một trong những tỉnh không thực hiện sáp nhập; tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá do nhiều "điểm nghẽn" nội tại mặc dù đã được nhận diện nhưng chưa được tháo gỡ triệt để. Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, thiết lập mô hình phát triển mới phù hợp với đặc điểm tình hình và lợi thế cạnh tranh riêng.

“Bây trong cơ cấu kinh tế dịch vụ là lớn nhất, cho nên phải tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu hiện đại Tây Trang, A Pa Chải để Điện Biên trở thành đầu mối về thương mại, về biên mậu, về logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực. Biến các lợi thế của sân bay Điện Biên, rồi di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử, hệ thống các di sản cảnh quan đặc sắc như Mường Thanh, lễ hội Hoa Ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Về trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo phát triển công nghiệp theo hướng năng lượng hiện đại là một hướng đi rất đúng hướng. Điện Biên cũng cần tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể về nông nghiệp, chế biến sâu, giá trị gia tăng cao, bền vững, sản phẩm chủ lực", Thủ tướng gợi ý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc

Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên giữ vững tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước, phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 100% kế hoạch; ưu tiên nguồn lực cho các dự án quan trọng, trọng điểm, kiên quyết điều chuyển vốn chậm sang dự án giải ngân tốt.

Hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 bảo đảm hiệu quả đầu tư, phân bổ có trọng tâm, trọng điểm; giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Tập trung triển khai thực hiện và tăng cường quản lý, giám sát có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, không để trùng lặp, dàn trải, lãng phí.

Thủ tướng cũng đề nghị triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; cụ thể hóa mô hình "4 cực tăng trưởng", trong đó tập trung lấy cực tăng trưởng trung tâm Điện Biên Phủ - Mường Thanh - Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng. Ưu tiên đầu tư phát triển các dự án hạ tầng kết nối, khai thác tối đa lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, hình thành các trục không gian chiến lược, đưa "Điện Biên không phải là điểm cuối, mà thành điểm kết nối kinh tế khu vực".