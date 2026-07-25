Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Di tích lịch sử Đồi E2, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc.

Thủ tướng dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Di tích lịch sử Đồi E2, thành phố Điện Biên Phủ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; suốt đời vì nước, vì dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khó, làm nên những chiến công hiển hách, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", viết nên bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc.

Trong niềm thành kính và biết ơn sâu sắc, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn; chung sức, đồng lòng xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân; quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thủ tướng dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Di tích lịch sử Đồi E2, thành phố Điện Biên Phủ

Dự án xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2 được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2025 và khởi công xây dựng vào tháng 6/2025; tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng do TP Hồ Chí Minh hỗ trợ. Công trình Nhà tưởng niệm được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và không gian lịch sử của khu di tích, kết hợp hài hòa giữa kết cấu bê-tông cốt thép và kết cấu gỗ truyền thống, bảo đảm tính bền vững, trang nghiêm và linh thiêng.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ là một kỳ tích vẻ vang, mốc son chói lọi, bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa to lớn, tác động mạnh mẽ tới phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Với lòng quả cảm, tinh thần anh dũng hy sinh, qua suốt 56 ngày đêm "khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn", các Anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", "Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng".

Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công vào ngày 13/3/2021 (kỷ niệm 67 năm ngày mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ), khánh thành năm 2022, góp phần thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đã được phê duyệt.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã trân trọng dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lớp lớp thế hệ thanh niên đã gác lại tuổi xuân, gác lại những ước mơ dang dở để lên đường chiến đấu. Vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, với tinh thần "Dù bom đạn xương tan thịt nát - Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh", các anh, các chị đã nằm lại vĩnh viễn nơi thung lũng Mường Thanh, hòa máu xương vào lòng đất mẹ để góp phần tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc và làm xanh tươi mảnh đất quê hương.

Những câu chuyện xúc động về "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, máu trộn bùn non" cùng tinh thần "9 năm làm một Điện Biên" sẽ luôn sống mãi như một bản anh hùng ca bất tử trong lòng dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần vô giá thúc đẩy đất nước vượt qua khó khăn, không ngừng tiến bước.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác dành một phút tưởng niệm sâu sắc, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ và đến thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác thăm thương binh Phí Hương Dũng

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm ông Phí Hương Dũng - Thương binh 42%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60% tại Tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ.