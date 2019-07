Thủ tướng trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho tỉnh Kiên Giang

Chiều 29/7, tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang. Thủ tướng cho rằng, với Huân chương Độc lập Hạng Nhất được trao tặng lần này, đây là dấu ấn quan trọng, tô thắm thêm vào truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư tỉnh ủy Tỉnh Kiên Giang cho biết, những năm qua, từ một tỉnh nghèo, Kiên Giang đã vươn lên trở thành một tỉnh có kinh tế phát triển khá nhanh, quy mô ngày càng lớn, nhất là trong hơn 10 năm gần đây.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn (2006-2018) đạt 10,17%/năm. Năm 2018, quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh theo giá hiện hành đạt trên 87.000 tỷ đồng, tăng 4,6 lần so với 2006; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng, tăng 4,3 lần 2006. Thu ngân sách tăng mạnh, đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, gấp 6,3 lần so năm 2006.

Cùng với đó, văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục đào tạo duy trì ổn định và từng bước nâng lên; công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được chú trọng, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2018 đạt 48%, hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động....

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, Huân chương Độc lập Hạng Nhất là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, ghi nhận những thành tựu quan trọng mà nhân dân và cán bộ tỉnh Kiên Giang đã đạt được thời gian qua.

Thủ tướng đánh giá, Kiên Giang có vị trí chiến lược, địa kinh tế quan trọng, là vùng đất phên dậu của tổ quốc với truyền thống là mảnh đất anh hùng, địa linh nhân kiệt, có bề dày lịch sử cách mạng. Đây là nơi nghĩa quân của người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực xưa kia đã chiến đấu chống thực dân Pháp đến hơi thở cuối cùng với câu nói nổi tiếng: “Khi nào Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Đảng bộ, chính quyền và người dân Kiên Giang luôn anh dũng, kiên cường, một lòng theo Đảng, theo cách mạng, cùng miền Nam và cả nước làm nên những chiến công vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng phía Tây Nam đất nước.

Bước vào công cuộc đổi mới, dù ở xa các trung tâm kinh tế lớn, điểm xuất phát thấp, nhưng Thủ tướng đánh giá, Đảng bộ, chính quyền và người dân Kiên Giang đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, điều kiện tự nhiên đa dạng, nguồn nhân lực dồi dào, đạt được các thành tựu quan trọng nhiều mặt, nhất là hơn 10 năm trở lại đây.

Nhờ đó, diện mạo của Kiên Giang đã có những bước tiến vượt bậc, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, tăng trưởng kinh tế đạt khá, quy mô GDP nằm trong nhóm các địa phương đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Kiên Giang.

Cùng phát triển kinh tế, thì lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,14%, thấp hơn mức bình quân cả nước. Giáo dục-Đào tạo, Y tế được quan tâm. Các hoạt động văn hóa, thể thao phát triển rộng khắp. Công tác xây dựng Đảng, cơ sở Đảng, phát triển Đảng viên được quan tâm. An ninh chính trị luôn được bảo đảm, thế trận quốc phòng toàn dân được tăng cường. Kiên Giang cũng đã xây dựng mối quan hệ tốt với các địa phương của nước bạn Campuchia.



Đặc biệt, dù xuất phát điểm thấp, lại chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, nhưng Thủ tướng cho rằng, dường như thử thách càng lớn thì phẩm chất khí phách, tài hoa của người dân Nam bộ nói chung, Kiên Giang nói riêng càng trở nên nổi bật.

Tuy vậy, Thủ tướng đề nghị tỉnh Kiên Giang nói riêng, bộ, ngành cả nước nói chung không được chủ quan, nhất là trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, nhiều thế mạnh của tỉnh chưa được khơi dậy và phát huy hiệu quả để trở thành động lực mới trong phát triển.

Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác tài nguyên tận diệt vẫn xảy ra, nhất là trong khai thác thủy sản. Kiên Giang vẫn là tỉnh nhận trợ cấp Trung ương, đổi mới sáng tạo chưa dáp ứng được yêu cầu, nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động của bộ máy hành chính chưa hiệu lực, hiệu quả...

Chỉ đạo các Bộ, Ngành cùng chung tay giúp Kiên Giang khắc phục tình trạng này, xây dựng Kiên Giang phát triển nhanh, bền vững, mang lại đời sống ấm no cho người dân và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

“Hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phát huy truyền thống của quê hương Kiên Giang anh hùng và những thành tích đã đạt được, tôi mong muốn và tin tưởng, thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, chuẩn bị mọi tiền đề vững chắc trong giai đoạn mới.

Trong đó đặc biệt chú trọng nhân rộng cách làm, những mô hình sáng tạo, hiệu quả, khai thác tốt tiềm năng lợi thế, đưa Kiên Giang trở thành tỉnh phát triển khá ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và có khả năng tự cân đối được ngân sách từ năm 2020”, Thủ tướng mong muốn.

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng đã trao cờ Tổ quốc và túi thiết bị y tế đi biển cho 12 ngư dân trong chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao động phát động. Theo đó, chương trình sẽ trao 10.000 lá cờ và túi thiết bị y tế cho các ngư dân Kiên Giang.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Kiên Giang.

Ngay sau buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã gặp gỡ lãnh đạo địa phương, nghe lãnh đạo tỉnh Kiên Giang báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội.

Theo báo cáo của tỉnh, nửa đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt trên 31.500 tỷ đồng, tăng 7,08% so với cùng kỳ. Dù kết quả kinh tế xã hội của tỉnh đạt kết quả tích cực, nhưng tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, tồn tại, như một số chỉ tiêu kinh tế tăng chưa đạt kế hoạch; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, khiếu kiện ở một số nơi từng lúc diễn biến phức tạp...

Sau khi các bộ, ngành có ý kiến đóng góp và gợi ý để Kiên Giang phát triển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Kiên Giang đã có sự đoàn kết, thống nhất, có tinh thần dám nghĩ dám làm. Nhờ đó, tỉnh phát triển khá toàn diện, nhiều mặt ấn tượng, không chỉ về kinh tế mà cả văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, Thủ tướng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền tỉnh phải có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phấn đấu trở thành tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh cần có tầm nhìn và đưa ra được triển vọng phát triển của địa phương, chú ý những mô hình phát triển mới như phát triển đô thị, năng lượng tái tạo, nuôi hải sản xa bờ, phát triển du lịch...

Theo đó, tỉnh phải chú ý xây dựng quy hoạch, tránh chồng lấn trong phát triển; tránh tình trạng bê tông hóa; bảo vệ môi trường sống... Cùng với đó là đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực để chuyển dịch lao động ra khỏi lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo.

Tỉnh Kiên Giang cần tận dụng các lợi thế phát triển, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và có hình thức xúc tiến đầu tư mạnh mẽ, phù hợp hơn. Với lượng vốn mà nhà đầu tư cam kết đầu tư vào Kiên Giang thì cần tạo thuận lợi cho nhà đầu tư để đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn này.

Tỉnh cũng cần chú trọng công xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế, trong đó có phát triển doanh nghiệp tư nhân; đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải quản lý tốt từng mét vuông đất và rừng, không để tình trạng phức tạp xảy ra, ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của người dân.

Trước các kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, trong đó có vấn đề về cơ sở hạ tầng giao thông. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp với tỉnh, hỗ trợ tháo gỡ để giúp Kiên Giang phát triển; báo cáo Thủ tướng những nội dung vượt thẩm quyền.

Cùng ngày, Thủ tướng đã đến dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Trung Trực./.