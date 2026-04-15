Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo được Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr trình bày, cơ cấu tổ chức của Bộ sau sắp xếp hiện có 21 đơn vị với chỉ tiêu biên chế công chức và số lượng người làm việc được giao năm 2026 được giao là 1.058 biên chế.

Xác định việc hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ then chốt, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đổi mới tư duy điều hành chuyển từ "quản lý chặt" sang "quản lý hiệu quả", đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương. Áp dụng triệt để phương châm “6 rõ”, thể hiện tại các kết quả nhiệm vụ. Bộ đã trình Quốc hội khóa XVI dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) đúng tiến độ; kiểm tra và kiến nghị xử lý 13 văn bản quy phạm pháp luật tại 9 địa phương có dấu hiệu chưa phù hợp; ban hành Báo cáo đánh giá tổng thể hệ thống pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi bổ sung; hoàn thành pháp điển nhiều Nghị định và Thông tư mới vào Đề mục công tác dân tộc và tôn giáo; triển khai 16 Quyết định của Thủ tướng về kế hoạch thi hành các Luật mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Bộ đã triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Dân tộc và Tôn giáo, bảo đảm kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai dùng chung từ Trung ương đến địa phương; xây dựng “Bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử” nhằm giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính giấy tờ.

An sinh xã hội và hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin thế hệ F2 được quan tâm. Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xác định công tác giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Bộ áp dụng chế tài nghiêm khắc: kiên quyết xử lý cá nhân, tổ chức cản trở tiến độ và gắn kết quả giải ngân vào tiêu chí thi đua năm.

Năm 2026, Bộ được Thủ tướng Chính phủ giao và đã phân bổ 5,05 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch); vốn kéo dài của các năm trước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi chưa giải ngân được chuyển nguồn sang năm 2026 là gần 766 tỷ đồng. Bộ đang đề xuất 04 dự án khởi công mới với tổng nhu cầu vốn Kế hoạch trung hạn 2026-2030 dự kiến: hơn 1.162 tỷ đồng. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền thông báo kế hoạch vốn, Bộ sẽ khẩn trương triển khai theo đúng quy định.

Trình bày báo cáo, về một số kiến nghị, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr cho biết: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo cơ quan chủ chương trình tham mưu phân bổ đủ nguồn lực đủ để các địa phương đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030; ưu tiên tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm 05 nhóm vấn đề thiết yếu nhất trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gồm: đất ở, nhà ở, đất sản xuất hoặc sinh kế thay thế, nước sinh hoạt và hạ tầng xã hội thiết yếu; kiện toàn cơ quan giúp việc, điều phối và tham mưu đủ mạnh tại Bộ dân tộc và tôn giáo để giúp theo dõi, giám sát và tham mưu thực hiện hợp phần về vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt hiệu quả và chất lượng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là sau sắp xếp. Về một số vấn đề cần lưu ý trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: "Quan tâm hoàn thiện thể chế pháp luật, coi là nhiệm vụ hàng đầu, đặc biệt là các nghị định, thông tư phải hết sức chặt chẽ, dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện. Tập trung triển khai các nhiệm vụ Tổng Bí thư đã kết luận tại buổi gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số, trong đó hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, nghiên cứu xây dựng đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động việc làm trong đồng bào dân tộc để nâng chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc".

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cũng đề nghị Bộ Dân tộc và tôn giáo kiên quyết thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trước ngày 20/4; theo dõi sát, nắm chắc tình hình địa bàn phức tạp về tôn giáo, không để xảy ra điểm nóng, tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chính sách dân tộc và tôn giáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên; tiếp tục rà soát lại phân cấp, phân quyền khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc thiểu số phải rà soát lại, bảo đảm phát huy hiệu quả của chương trình, giải ngân cho được, mục tiêu cuối cùng là hiệu quả.