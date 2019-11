Thủ tướng: Truyền thống đại đoàn kết làm nên một sức mạnh vô bờ bến

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), tối nay, 18/11, tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" và khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam” lễ khai mạc Tuần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Dự buổi lễ còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đông đảo bà con các dân tộc Việt Nam.

Nghệ nhân ưu tú Y Sinh, dân tộc Xê-đăng, thay mặt đồng bào các dân tộc tại ngôi nhà chung Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đã chia sẻ về các hoạt động văn hóa của đồng bào.

Bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, bà Y Sinh cho rằng: "Nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai của đồng bào các dân tộc chúng tôi. Về với Làng là cơ hội để đồng bào chúng tôi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, gắn bó, hiểu biết, học hỏi lẫn nhau và tăng cường tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc như lời dạy của của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Cũng tại ngôi nhà chung Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, chúng tôi có cơ hội giao lưu với nhiều du khách trong nước và quốc tế, giúp chúng tôi học hỏi và mở mang kiến thức về mọi mặt".

Thủ tướng phát biểu tại Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: mattran.org)

Phát biểu tại tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn luôn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo ngày càng được củng cố, tăng cường và phát huy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền.

Trong 89 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người dân đất Việt. Tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức thành viên tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, thi đua đổi mới sáng tạo; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, đồng thời khẳng định, trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dù vậy, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước hiện nay, Thủ tướng cho rằng, chúng ta phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, việc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy các giá trị văn hóa, con người Việt Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Như tôi đã từng đề cập, nguồn lực lớn nhất của Tổ quốc ta chính là gần 100 triệu đồng bào trong và ngoài nước thuộc 54 dân tộc anh em. Truyền thống đại đoàn kết, trên dưới một lòng đã làm nên một sức mạnh vô bờ bến không chỉ trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ gìn non sông, bờ cõi trước đây mà còn đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi nguy cơ tụt hậu trong phát triển, thoát bẫy thu nhập trung bình ngày nay. Vì vậy, chúng ta cần phải tiếp tục đại đoàn kết, không ngừng khơi dậy khát vọng và ý chí, lòng tự hào và tự tôn dân tộc trong toàn dân; khai thác được hết những tiềm năng, thế mạnh trong dân để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đưa đất nước ta vững bước trên con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn".

Nhân ngày truyền thống 89 năm, Thủ tướng mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục giương cao ngọn cờ tập hợp đại đoàn kết toàn dân tộc để Tổ quốc ta, nhân dân ta đi tới được bến bờ thành công và thịnh vượng, để đồng bào 54 dân tộc anh em không kể miền xuôi hay miền ngược phát triển đồng đều, không ai bị bỏ lại phía sau. Cùng chung tay đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong toàn xã hội hướng tới lập thành tích thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng".

Cùng với đó là thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đoàn kết đồng bào trong nước cũng như bà con Việt kiều ở nước ngoài. Cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân, từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng xúi giục, lôi kéo, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các hoạt động phù hợp với văn hóa, phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào 54 dân tộc anh em để giới thiệu với du khách trong nước và bạn bè quốc tế về những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, phát huy thế mạnh của văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay; đổi mới hoạt động, duy trì sử dụng có hiệu quả tài sản và nguồn lực của Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, nhất là nguồn lực đất đai.

Thủ tướng nhắc lại lời kêu gọi của Bác Hồ năm 1942, để cổ động đồng bào cả nước tham gia Mặt trận Việt Minh, cùng nhau đứng lên đánh đuổi đế quốc Nhật và thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc: “Hỡi ai con cháu Rồng Tiên/ Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau” và nhấn mạnh, lời hiệu triệu đoàn kết năm xưa của Người vẫn như còn âm vang cùng non sông, đất nước.

Trong không khí của Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc", thực hiện những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, Thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với truyền thống yêu nước, đại đoàn kết và nền tảng lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc ta, tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa cộng đồng 54 dân tộc anh em trong ngôi nhà chung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tăng cường vững chắc, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta./.