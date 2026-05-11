Thủ tướng: Xác định bài toán lớn, công nghệ chiến lược theo tiềm năng, lợi thế

Chiều 11/05, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) chủ trì Phiên họp lần thứ ba năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp

Báo cáo tại phiên họp cho thấy, thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và Đề án 06, Bộ Công an tiếp tục nâng cấp, mở rộng tiện ích trên VNeID với hơn 500 triệu lượt truy cập, trung bình khoảng 6 triệu lượt truy cập trên ngày, tích hợp các giấy tờ thiết yếu.

Về dữ liệu, đã có 4/12 cơ sở dữ liệu quốc gia, 58/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Nghị quyết 11, đã hoàn tất việc kết nối, đồng bộ.

Về cải cách thủ tục hành chính, 100% địa phương đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công; 3.193 trung tâm hành chính cấp xã ở các địa phương đã đi vào hoạt động.

Về sản phẩm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: có 99 sản phẩm công nghệ chiến lược, 249 sản phẩm công nghệ ngoài chiến lược, đáng chú ý đã có những sản phẩm trong các lĩnh vực AI, Blockchain, Robot, UAV, công nghệ y sinh, bản sao số, nông nghiệp thông minh, năng lượng mới, vật liệu bán dẫn, đất hiếm...vv.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại phiên họp

Để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các ý kiến tại phiên họp đề nghị chuyển mạnh phương thức triển khai từ làm nhiệm vụ sang tạo sản phẩm, từ báo cáo tiến độ sang đo lường kết quả đầu ra.

Các bộ ngành thực hiện đúng vai trò dẫn dắt địa phương; bộ, ngành nắm xu hướng của thế giới, yêu cầu tự chủ công nghệ để xác định danh mục, sản phẩm trọng tâm của ngành, địa phương, căn cứ vào tiềm năng, thế mạnh nhu cầu, năng lực thực tế để đăng ký sản phẩm.

Bộ Khoa học Công nghệ thực hiện vai trò tham mưu Chính phủ điều phối quốc gia về công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; tham mưu ban hành các danh mục cụ thể, đảm bảo lựa chọn đúng công nghệ, sản phẩm có ý nghĩa dẫn dắt, tạo năng lực tự chủ quốc gia, giải quyết bài toán ngành, địa phương, "không để việc xác định công nghệ chiến lược dàn trải, hình thức, chạy theo phong trào".

Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại phiên họp

Tuyệt đối không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới

Tại Phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ một số nhiệm vụ chậm, quá hạn như: xây dựng kế hoạch mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược; xây dựng chính sách vượt trội thu hút nhân lực chất lượng cao; lựa chọn các nhóm nhiệm vụ quy mô lớn của từng ngành, lĩnh vực; 36 cơ sở dữ liệu còn chậm muộn, ban hành cơ chế cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.

Thủ tướng cũng chỉ rõ thể chế, cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn nhiều vướng mắc, tồn tại, chồng chéo, khó triển khai nhất là cơ chế hướng dẫn thử nghiệm có kiểm soát.

Thủ tướng đề nghị lấy kết quả thực hiện Nghị quyết 57 và Đề án 06 làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp và người đứng đầu trong năm 2026. Thúc đẩy mạnh mẽ mô hình "3 nhà" gồm Nhà nước - Viện, trường - Doanh nghiệp để khơi thông nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ.

Mục tiêu trọng tâm năm 2026 là xử lý dứt điểm nhiệm vụ tồn đọng, hoàn thành các nhiệm vụ quá hạn trong tháng 5/2026; tuyệt đối không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng số và chuyển đổi toàn diện. Bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt nhằm nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ kết nối và làm sạch dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, lưu ý cơ sở dữ liệu về đất đai phải tập trung hoàn thiện trong năm 2026. Thủ tướng đề nghị phát triển công nghệ chiến lược, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tránh chạy theo phong trào.

Về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2026. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, nghiệm thu theo kết quả đầu ra đối với sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế định giá, mua sắm, thuê dịch vụ đối với phần mềm nội bộ, dịch vụ công nghệ số, dữ liệu số.

Bộ Công an chủ trì khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể triển khai Đề án 06 giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035; nghiên cứu, hướng dẫn các địa phương kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, hoàn thành việc kiện toàn trước ngày 15/5/2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp

Về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, đặc biệt là công nghệ chiến lược và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng giao Bộ Công an rà soát, hệ thống hóa các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ giao, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, chủ chốt.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn xác định bài toán lớn, công nghệ chiến lược theo tiềm năng, lợi thế của từng bộ, ngành, địa phương; rà soát, đề xuất nâng cấp, khai thác hiệu quả, dùng chung các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược; ban hành tiêu chí phân loại sản phẩm công nghệ chiến lược, sản phẩm ngoài công nghệ chiến lược và sản phẩm ứng dụng thông thường; hỗ trợ các bộ xây dựng cơ chế phối hợp "3 nhà".

Về hạ tầng số, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia vào khai thác hiệu quả, cung cấp hạ tầng kỹ thuật cho các bộ, ngành, địa phương, hoàn thành trong tháng 6/2026; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc khắc phục "lõm sóng", "lõm điện" trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long phát biểu tại phiên họp

Về cải cách hành chính, điều kiện kinh doanh và dịch vụ công trực tuyến, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành công bố, công khai thủ tục hành chính tại 8 nghị quyết của Chính phủ; ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện các nghị quyết, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an rà soát, đánh giá lộ trình, giải pháp triển khai mô hình Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh; cập nhật Kiến trúc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Thủ tướng yêu cầu ngay sau phiên họp, các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật ngay kế hoạch triển khai, xác định rõ nhiệm vụ nào hoàn thành trong từng tháng, quý, năm theo lộ trình với quyết tâm rất cao; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với nhiệm vụ còn khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.