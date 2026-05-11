Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao làm “đầu mối” ngoại giao kinh tế

Sáng nay (11/05), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược trong thời gian tới. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao phải chủ động xây dựng cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, thu hút đầu tư, về ngoại giao công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung báo cáo tại hội nghị

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, môi trường phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước; góp phần hoàn thiện tư duy lý luận, đường lối đối ngoại của Đảng, đặc biệt là bước chuyển tư duy chiến lược về công tác đối ngoại tại Đại hội XIV; phát huy vai trò tham mưu về định hướng và tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển, mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam; chuẩn bị tốt cho các hoạt động đối ngoại cấp cao, nâng cao vị thế, uy tín đất nước, chủ động tham gia và đảm nhiệm thành công nhiều vị trí quan trọng trên trường quốc tế; kết hợp chặt chẽ 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Nêu rõ những hạn chế, Thủ tướng cho rằng, cần chuyển đổi tư duy, phương pháp làm việc để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới, đặc biệt là trong góp phần mở rộng thị trường và phát huy các ngành, lĩnh vực lợi thế của đất nước; phối hợp, phân vai giữa các cơ quan.

Thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ Bộ Ngoại giao trong sạch, vững mạnh; đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là tại các địa bàn quan trọng. Cùng với đó, khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành các kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể, bảo đảm tiến độ và chất lượng; trọng tâm là Nghị quyết của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao; khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ, công chức; chủ động xây dựng cơ chế về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, ngoại giao công nghệ...

“Tổ chức tốt chương trình đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; phải tích cực, chủ động hơn nữa, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch; đổi mới toàn diện theo hướng tiết kiệm, thực chất, hiệu quả; bám sát yêu cầu phía bạn và nhu cầu của ta để chuẩn kỹ nội dung trao đổi, bảo đảm cụ thể, thiết thực. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cơ chế số hóa, khẩn trương xây dựng hệ thống quản lý số hóa, rà soát, theo dõi, quản lý, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế nhất là các cam kết, thỏa thuận sau các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; đồng thời tập trung chuẩn bị các hoạt động của lãnh đạo cấp cao trong thời gian tới”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đánh giá và dự báo tình hình thế giới và khu vực, điều chỉnh chiến lược, chính sách của các đối tác lớn, quan trọng để kịp thời cung cấp thông tin, tham mưu, kiến nghị các chủ trương, chính sách, biện pháp, kịch bản ứng phó không để bị động, bị bất ngờ, nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, quốc phòng, phát triển của đất nước, đặc biệt là tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu phải gắn kết chặt chẽ hiệu quả phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số", chuyển đổi, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự hội nghị

“Đẩy mạnh xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài cần chủ động, tích cực hơn nữa, bám sát tình hình, diễn biến thế giới nói chung và nước sở tại nói riêng, nắm chắc địa bàn, kịp thời báo cáo, tham mưu các chính sách, biện pháp nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên các lĩnh vực quan tâm, chú trọng; mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa, hợp tác thúc đẩy khoa học, công nghệ, lao động”, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu.

Thủ tướng giao Học viện Ngoại giao tập trung phát triển đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, đổi mới đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược, công tác tham mưu; tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các chuyên gia đầu ngành trong nước và trên thế giới nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác phục vụ cho công tác đánh giá, tham mưu, xây dựng chính sách, chiến lược ngoại giao sát với tình hình trong nước và thế giới.

Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của Bộ Ngoại giao; trong đó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương báo cáo về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều về cơ chế, chính sách phát huy nguồn lực nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 250 của Quốc hội khóa XV; phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2035, tầm nhìn 2045, báo cáo Thủ tướng trong quý III năm nay.

Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao nghiên cứu nội dung kiến nghị, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.