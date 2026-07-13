Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với An Giang về mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Cuộc họp cũng tập trung thảo luận về tình hình giải ngân vốn ngân sách nhà nước (đặc biệt là lĩnh vực khoa học - công nghệ), việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và việc bố trí nguyên vật liệu cho các dự án trọng điểm.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cùng Thường trực HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026

Kinh tế khởi sắc với tốc độ tăng trưởng dẫn đầu khu vực

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế để đạt được những kết quả đáng biểu dương. Tốc độ tăng trưởng của An Giang dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 16/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cao hơn mức bình quân chung toàn quốc. Các lĩnh vực đều phát triển ổn định, thu ngân sách tăng cao và thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến rõ nét.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh ước tính tăng 8,83% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong quý II/2026, GRDP đạt mức tăng trưởng ấn tượng 10,30%, đứng thứ 10 cả nước.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics chất lượng cao. Trong đó, khu vực dịch vụ (khu vực III) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 45,17%; khu vực nông, lâm, thủy sản (khu vực I) chiếm 31,81%; khu vực công nghiệp và xây dựng (khu vực II) chiếm 18,12%.

Đối với các công trình đầu tư, tỉnh đã dồn toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công, đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế vùng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của địa phương trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng chuyển lời biểu dương của Thủ tướng Chính phủ đến tập thể lãnh đạo và nhân dân tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng ghi nhận sự chủ động của địa phương trong việc xử lý kịp thời, tập trung cứu chữa nạn nhân và giảm thiểu thiệt hại từ vụ tai nạn lật ca nô trên biển vừa qua.

Nhận diện 4 điểm nghẽn và giải pháp tạo đột phá từ doanh nghiệp

Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, An Giang vẫn chưa hoàn thành một số chỉ tiêu đề ra trong 2 quý đầu năm. Phó Thủ tướng chỉ rõ, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm là 10,71%, An Giang bắt buộc phải giữ vững mức tăng trưởng trên 10% trong cả quý III và quý IV. Đây là một thách thức rất lớn đối với địa phương.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang

Để vượt qua áp lực này, Phó Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra 4 tồn tại lớn cần khắc phục ngay. Một là tốc độ giải ngân vốn đầu tư công đạt rất thấp. Toàn tỉnh mới chỉ đạt gần 31%, thấp hơn mức bình quân của cả nước (gần 36%). Đáng chú ý, nguồn lực phân bổ cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mới giải ngân được vỏn vẹn 13%.

Hai là chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo tại địa phương chưa tới 18%, trong khi bình quân chung cả nước đạt gần 30%.

Ba là năng lực cán bộ cơ sở chưa đồng đều. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bốn là quy mô và số lượng doanh nghiệp còn khiêm tốn. Là tỉnh rộng lớn với hơn 3,7 triệu dân và diện tích 9.800 km², nhưng An Giang mới chỉ có khoảng 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động (chiếm 2% tổng số doanh nghiệp cả nước).

Phó Thủ tướng đặt câu hỏi lớn cho lãnh đạo tỉnh: "Vì sao một địa phương có đầy đủ tiềm năng phát triển như An Giang nhưng tốc độ phát triển doanh nghiệp lại rất thấp?"; nhấn mạnh, tỉnh cần sớm ban hành các giải pháp đồng bộ để gia tăng cả số lượng lẫn chất lượng doanh nghiệp, bởi đây mới là lực lượng cốt lõi tạo ra đột phá kinh tế. Tỉnh phải quyết liệt tháo gỡ khó khăn, giải quyết các kiến nghị để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đi thăm một số doanh nghiệp sản xuất ở tỉnh An Giang

“Cùng với các ngành chủ lực thì chúng ta tiếp tục quy hoạch định hướng khuyến khích phát triển một số ngành có tiềm năng tạo ra giá trị tăng cao, nhất là khoa học công nghệ ở đây chúng ta giải ngân rất thấp, chưa có dự án nào làm động lực tăng trưởng. Nếu chúng ta chỉ tăng trưởng dựa trên các sản phẩm như hiện nay thì về lâu dài tăng trưởng liên tục 2 con số là rất khó khăn, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm những ngành nghề định hướng tạo ra giá trị cao hơn như dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khoẻ, bất động sản… tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh hơn về kinh tế tư nhân cả số lượng và chất lượng”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.