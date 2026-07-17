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Kinh tế Quảng Ngãi khởi sắc, tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Thứ Sáu, 11:22, 17/07/2026
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VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Quảng Ngãi tăng 8,55%, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Công nghiệp, xuất khẩu, thương mại, dịch vụ và thu ngân sách đều tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng để địa phương phấn đấu đạt mục tiêu GRDP tăng 10% trong cả năm.

Sáng nay (17/7), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khai mạc Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm). Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, mặc dù kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, nhất là biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu, song kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì đà phục hồi tích cực.

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Quang cảnh kỳ họp.

Bức tranh kinh tế Quảng Ngãi 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng khi tăng trưởng thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu; xuất khẩu, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách, thu hút đầu tư và du lịch đều đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP tăng 10% trong năm nay. 

Trong 6 tháng đầu năm, GRDP của Quảng Ngãi ước tăng 8,55%, xếp thứ 3/6 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và thứ 18/34 tỉnh, thành phố. Kết quả này cho thấy các động lực tăng trưởng của tỉnh tiếp tục được phát huy hiệu quả.

Động lực lớn nhất vẫn đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng khi tăng hơn 11%, trong đó ngành công nghiệp tăng gần 15%. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định, còn dây chuyền số 2 của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất đi vào hoạt động đã góp phần đưa sản lượng thép tăng mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với nhiều ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

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Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 15%, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 37%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Những kết quả này phản ánh hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa và sức mua trên thị trường tiếp tục phục hồi mạnh.

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng khi đạt hơn 19.000 tỷ đồng, bằng hơn 56% dự toán năm, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển và bảo đảm các nhiệm vụ chi của địa phương…

Phát biểu tại lễ khai mạc HĐND tỉnh Quảng Ngãi, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nhìn nhận một số khó khăn như tổng vốn đầu tư toàn xã hội còn giảm do nhiều dự án lớn đã hoàn thành, trong khi các dự án mới đang trong giai đoạn chuẩn bị; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kỳ vọng.

Thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất và khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP tăng 10% trong năm 2026.

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Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh Linh Linh).

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương sẽ tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Ngãi; nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

"Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ theo các chỉ số đánh giá", bà Y Ngọc nhấn mạnh.

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Quảng Ngãi tăng tốc thi công công trình hạ tầng trọng điểm

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân hơn 2.115 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 28,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo tăng tốc thi công các công trình hạ tầng trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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