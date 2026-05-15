Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trong Quý II/2026

Theo tổng hợp báo cáo của Bộ Tài chính, các địa phương đã hoàn thành việc xử lý bước đầu các cơ sở nhà, đất dôi dư bảo đảm các cơ sở nhà, đất có đối tượng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đối với các cơ sở nhà, đất được xử lý theo phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, để bảo đảm việc xử lý, khai thác nhà, đất có hiệu quả, tránh tình trạng nhà, đất bị bỏ trống, không được đưa vào sử dụng, khai thác thì sau khi hoàn thành xử lý thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận phải tiếp tục xử lý ở bước 2 để đưa nhà, đất vào khai thác hoặc xử lý triệt để. Bên cạnh đó, một số Bộ, cơ quan trung ương còn chưa hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Bảo đảm hoàn thành việc xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư trong Quý II/2026.

Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu rõ, tính đến ngày 27/4/2026, số lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 còn nhiều (hơn 6.000 cơ sở). Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, bảo đảm tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương khẩn trương ban hành đầy đủ văn bản thuộc thẩm quyền để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (văn bản phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công; văn bản ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, máy móc, thiết bị chuyên dùng...); hoàn thành trong tháng 5/2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hoàn thành trong tháng 5/2026.

"Người đứng đầu các Bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25/5/2026; tổ chức xử lý nhà, đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Tiếp tục rà soát các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành..." - Công điện nêu.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2/2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Công điện quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận 18 của Trung ương: "Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm về sự cần thiết khi quyết định, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, không để ảnh hưởng đến các mục tiêu quan trọng khác, chống lãng phí, tiêu cực".

Với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, sử dụng vào các mục đích công cộng, Thủ tướng yêu cầu địa phương chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo tiếp tục rà soát các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Thủ tướng yêu cầu mỗi địa phương phân công một lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp các đơn vị liên quan, làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu về việc quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất đã giao; hướng dẫn thực hiện xây dựng phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành đã phân cấp, phân quyền triệt để cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương quyết định đối với việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Lãnh đạo các bộ ngành, địa phương cần chủ động, quyết liệt chỉ đạo rà soát, thực hiện việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công; đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu bộ ngành, địa phương.

Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành địa phương để báo cáo Chính phủ xây dựng Nghị quyết đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn để xử lý đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.