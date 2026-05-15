Cần Thơ tăng tốc xử lý trụ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Ngày 15/5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc về công tác xử lý, quản lý, khai thác và sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Thành phố đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ rà soát, xây dựng phương án xử lý, tránh lãng phí tài sản công và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng chủ trì buổi làm việc về công tác xử lý, quản lý, khai thác và sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Phát biểu tại cuộc họp về xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố đến nay đã cơ bản đi vào hoạt động ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành và vận hành hệ thống chính trị.

Theo Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng, Cần Thơ là một trong những địa phương triển khai tích cực mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, một trong những vấn đề còn tồn tại hiện nay là công tác quản lý, sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua khảo sát thực tế tại nhiều địa phương, đặc biệt tại tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng (cũ), nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất sau sắp xếp vẫn chưa được khai thác hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, thất thoát tài sản công nếu chậm xử lý.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho rằng, trong quá trình sắp xếp, các địa phương đã rất nỗ lực để bố trí, sử dụng lại tài sản. Tuy nhiên, vẫn cần quyết liệt hơn trong tháo gỡ khó khăn, xây dựng phương án và kịch bản xử lý cụ thể đối với từng loại tài sản. Theo yêu cầu của Trung ương, thành phố phải hoàn thành xây dựng phương án xử lý tài sản công dôi dư trước ngày 30/6/2026 và phấn đấu hoàn tất việc sắp xếp, xử lý trước ngày 31/12/2026.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố Cần Thơ đến nay đã cơ bản đi vào hoạt động ổn định

Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị các cơ quan cần rà soát, kiểm đếm, phân loại tài sản; xây dựng phương án xử lý phù hợp với từng loại hình tài sản và điều kiện thực tế tại địa phương. Thành phố cũng sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế để cập nhật, hoàn thiện phương án trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định. Đồng thời, việc xử lý tài sản dôi dư cần gắn với nhu cầu thực tế, tránh áp dụng máy móc. Một số trụ sở cũ của các sở, ngành có kết cấu đặc thù, khó chuyển đổi sang mục đích y tế, giáo dục nên cần nghiên cứu giải pháp phù hợp hơn với thực tiễn.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, trong quá trình sắp xếp, các đơn vị đã nỗ lực rất lớn nhằm bố trí, sử dụng hiệu quả các tài sản hiện có. Tuy nhiên, nhiều khó khăn, vướng mắc vẫn cần được quyết liệt tháo gỡ; đồng thời phải xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể để triển khai đồng bộ trong thời gian tới. Theo chỉ đạo của Trung ương, việc xây dựng phương án phải hoàn thành trước ngày 30/6 và toàn bộ công tác sắp xếp phải hoàn tất trước khi hết năm 2026.

Theo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, UBND thành phố đã ban hành 3 quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với tổng cộng 684 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong số này có 78 cơ sở nhà, đất do thành phố tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương để quản lý, sử dụng, xử lý và khai thác theo quy định pháp luật về tài sản công và đất đai. Cụ thể, thành phố thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, xử lý, khai thác 137 cơ sở nhà, đất dôi dư là trụ sở các sở, ngành sau sáp nhập và các cơ sở tiếp nhận từ cơ quan Trung ương. Một cơ sở nhà, đất được chuyển giao cho Sở Tài chính quản lý, sử dụng. Ngoài ra, 546 cơ sở nhà, đất dôi dư trước đây do cấp huyện quản lý được chuyển giao cho UBND các xã, phường quản lý, xử lý theo địa giới hành chính mới nhằm phù hợp thẩm quyền quản lý địa bàn, đồng thời tạo điều kiện khai thác hiệu quả tài sản công gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương. Theo phương án xử lý đã được phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp nhận, quản lý, xử lý và khai thác 137 cơ sở nhà, đất; Sở Tài chính tiếp nhận quản lý 1 cơ sở nhà, đất; UBND các xã, phường tiếp nhận quản lý, xử lý và khai thác 493 cơ sở nhà, đất. Bên cạnh đó, có 53 cơ sở nhà, đất tiếp tục do UBND cấp xã quản lý theo các quyết định đã được ban hành trước đó khi sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, theo Sở Tài chính Cần Thơ, tiến độ thực hiện hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Đến thời điểm báo cáo, mới có 5 xã, phường gồm Đại Thành, Trung Nhứt, Châu Thành, Mỹ Tú và Lai Hòa gửi phương án xử lý đối với 25 cơ sở nhà, đất. Các địa phương còn lại chưa hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý. Đồng thời, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cũng chưa hoàn tất việc tiếp nhận các cơ sở nhà, đất theo các quyết định đã được phê duyệt. Liên quan công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản, Sở Tài chính cho biết, đã phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất bàn giao 96 cơ sở nhà, đất. Trong đó, Trung tâm đã tiếp nhận 49 cơ sở; 47 cơ sở còn lại mới thực hiện đo đạc, xác định vị trí thực tế và chưa hoàn tất thủ tục tiếp nhận. Nguyên nhân chủ yếu do hồ sơ pháp lý về đất đai, công trình, trang thiết bị chưa đầy đủ; thiếu cơ sở xác định hiện trạng, giá trị và thời gian sử dụng còn lại của tài sản. Một số tài sản chuyển giao cũng không thuộc chức năng quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất. Để tháo gỡ khó khăn, Sở Tài chính đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương tiếp nhận các cơ sở nhà, đất đã được UBND thành phố giao; xây dựng phương án xử lý, khai thác, tránh để tài sản xuống cấp, lãng phí.