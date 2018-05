Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm việc chậm trễ trong xây dựng thể chế

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 vào sáng nay 3/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sẽ có công thư gửi từng thành viên Chính phủ để kiểm điểm việc chậm trễ trong xây dựng các văn bản luật. Thủ tướng cũng chỉ đạo các Bộ phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân để xảy ra sự chậm trễ này.

Thủ tướng Chủ trì cuộc họp

Nhìn lại 1/3 chặng đường của năm nay đã đi qua, Thủ tướng cho rằng, Chính phủ đã nỗ lực thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương quyết liệt, đưa ra nhiều giải pháp triển khai nhiệm vụ.

Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã thực hiện đối thoại, lắng nghe người dân và doanh nghiệp để giải quyết các vướng mắc, xử lý các vấn đề nóng. Trong đó, công an các tỉnh Đắc Nông, Hải Phòng đã khởi tố những vụ việc nghiêm trọng như phá rừng, cà phê nhuộm than pin, sản xuất thực phẩm chức năng làm từ than tre…, nâng cao kỷ cương và tạo niềm tin trong xã hội về thái độ quyết liệt của Chính phủ.

Với niềm tin của xã hội và thị trường được nâng lên, Thủ tướng cho rằng điều đó đã tạo không khí đầu tư kinh doanh tích cực. Cùng với đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát với chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 chỉ tăng 0,08% so với tháng 3. Bình quân 4 tháng chỉ tăng 2,08%. Mặt bằng lãi suất, tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định. Trong đó, thông tin đáng mừng trong bối cảnh biến động của thị trường thế giới thì dự trữ ngoại hối đã ở mức gần 63 tỷ USD. Trong hơn hai năm qua, NHNN đã mua được trên 32 tỷ USD dự trữ ngoại hối.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục phát triển tốt. Trong đó, sản xuất nông nghiệp ổn định, giá lúa gạo thu mua và xuất khẩu tốt, tạo sự phấn khởi cho nông dân. Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 11,4%, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Du lịch và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng mạnh với 5,5 triệu lượt khách quốc tế trong 4 tháng. Cùng với tổng cầu nền kinh tế tăng tốt thì xuất khẩu 4 tháng đạt gần 74 tỷ USD, xuất siêu khoảng 3,4 tỷ USD. Thu ngân sách đạt 33,8% dự toán.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc Chính phủ đã quyết liệt xử lý các vụ việc dư luận xã hội quan tâm: “Chính phủ với trách nhiệm là cơ quan hành pháp, cơ quan hành chính cao nhất đã làm hết sức mình để xử lý quyết liệt nhiều vụ việc nghiêm trọng phức tạp dư luận quan tâm, như vụ AVG, vụ dự án đất đai tại Đà Nẵng, vụ Phan Văn Anh Vũ, vụ đánh bạc trên internet… Trách nhiệm của Chính phủ rất rõ ràng trong xử lý tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề nhân dân quan tâm. Chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, rồi hành động của Chính phủ, trong đó có các bộ, ngành, đã được xã hội đánh giá cao, đồng tình. Đây cũng là một điều kiện quan trọng để tạo không khí mới trong đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, củng cố niềm tin vào Đảng, bộ máy Nhà nước.”

Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ trong phiên họp này, cần đánh giá rõ các tồn tại, thách thức để bàn giải pháp khắc phục, trong đó có thách thức đối với ổn định vĩ mô trước biến động từ thị trường quốc tế, nhất là giá dầu đang tăng cao chạm ngưỡng 70USD/thùng. Tình trạng giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thấp, chỉ trên 16%.

Đánh giá cải cách môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều tiến bộ nhưng Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn. Bên cạnh một số bộ đã nỗ lực cắt giảm các thủ tục hành chính từ trên 40 đến 70% thì nhiều bộ, ngành lại chưa thực hiện tốt việc này.

Thủ tướng chỉ ra một vụ việc cụ thể là tại một địa phương có tình trạng nhà đầu tư phải lên Sở xây dựng tới 33 lần để điều chỉnh một quy hoạch. Thủ tướng cho biết, ngay chiều nay (3/5) sẽ giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ họp xử lý vấn đề này. Thủ tướng cho rằng, còn tình trạng trên nóng, dưới nóng nhưng ở giữa lại lạnh. Do đó, cấp huyện, sở, vụ, cục phải chuyển biến mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng nêu thực tế, dù Chính phủ và Thủ tướng dành sự quan tâm đặc biệt nhưng nhiều dự án luật trình Quốc hội chưa bảo đảm tiến độ; nhiều dự án khi trình Ủy Ban Thường vụ Quốc hội vừa chậm, vừa chưa đảm bảo chất lượng:

“Hôm nay các bộ phải thấy được trách nhiệm của mình. Tôi nhắc lại là Chính phủ khóa này đã đặt vấn đề thể chế, chính sách pháp luật lên trên hết. Tất nhiên vấn đề luật pháp có nhiều vấn đề khó khăn, nhưng sự chú tâm về vấn đề này chưa tốt. Đặc biệt cơ quan quản lý Nhà nước về vấn đề này là Bộ Tư pháp cần phải rút kinh nghiệm và có chỉ đạo tốt hơn. Thậm chí Văn phòng Chính phủ phải đôn đốc mạnh mẽ hơn. Các bộ trưởng, vụ trưởng vụ pháp chế của các bộ phải tập trung nhiệm vụ này nhiều hơn. Việc này sẽ kiểm điểm ngày hôm nay, đưa ra giải pháp cụ thể để khắc phục, nhất là chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp tới”- Thủ tướng nói.

Tại kỳ họp này, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chính phủ về việc cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh cho học sinh, tình trạng chống đuối nước ở học sinh. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là việc quan trọng liên quan đến sức khỏe và tính mạng của con người.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính cần rút kinh nghiệm sâu sắc về việc công bố dự thảo Luật Thuế Tài sản chưa hợp lý, tạo dư luận không tốt trong xã hội./.