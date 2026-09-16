Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa

Chiều 16/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026, xem xét, cho ý kiến đối với 8 dự án luật, nghị quyết chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tại phiên họp, Thủ tướng cũng chỉ đạo những công việc cấp bách, trong đó có xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về các dự án luật, nghị quyết: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Rà soát kỹ tính đồng bộ của từng dự án, nhất là giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, pháp luật về thuế và ngân sách.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ của các dự án luật, nghị quyết và nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt là thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển; quyết tâm xử lý triệt để các chồng chéo, bất cập; khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Thủ tướng nêu rõ đây là dự án Luật đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp, sâu rộng đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, được Nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát toàn diện nội dung của dự thảo Luật, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của cấp có thẩm quyền, đặc biệt là nguyên tắc, định hướng lớn tại Nghị quyết số 21 của Trung ương; làm rõ các chủ trương đã được cụ thể hóa trong dự thảo Luật, những chủ trương được đưa vào các luật khác và văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành; rà soát, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các Luật có liên quan; đẩy nhanh việc xây dựng, kết nối thông tin dữ liệu đất đai theo nguyên tắc minh bạch tối đa nhằm thúc đẩy giao dịch trên thị trường; rà soát quy định phân cấp, phân quyền, đơn giản thủ tục hành chính theo nguyên tắc 1 đầu mối, 1 cửa...

Về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng rà soát bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng; cầu thị lắng nghe các ý kiến người dân, doanh nghiệp, nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế về: thời hạn sử dụng nhà chung cư; các loại hình nhà ở cho thuê, cơ chế tài chính đi kèm... Đơn giản hóa thủ tục đầu tư, phát triển và tiếp cận nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu có nơi ở ổn định, lâu dài của người dân; quy định rõ tiêu chí khung về hạn chế phân lô bán nền; quy định ngăn ngừa các hành vi đầu cơ; báo cáo Quốc hội đề xuất thí điểm cơ chế Nhà nước mua lại dự án nhà ở thương mại của chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện hoặc không thể chuyển nhượng...

Quang cảnh phiên họp

Về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hoàn thiện cơ chế, đưa thị trường bất động sản trở thành kênh phân bổ đất đai công khai, minh bạch, lành mạnh, ổn định, bền vững; hoàn thiện các quy định tại dự thảo Luật xác định rõ tiêu chí nhận diện hành vi đầu cơ, thao túng thị trường; cơ chế bảo đảm giá trị còn lại của hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai qua tài khoản bảo đảm; cơ chế phân quyền cho UBND cấp tỉnh. Rà soát điều kiện kinh doanh, trình tự giao dịch, huy động vốn và trách nhiệm công khai thông tin, bảo đảm an toàn pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, nhất là người mua nhà. Quy định rõ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về bất động sản với dữ liệu đất đai, quy hoạch, thuế, công chứng, dân cư, tín dụng...

Về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục đánh giá hợp nhất thực chất quy trình ngân sách nhà nước và đầu tư công, khắc phục triệt để giao thoa, chồng chéo, giảm tầng nấc và thủ tục; làm rõ khái niệm, đối tượng sử dụng chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên tại dự thảo Luật bảo đảm các nhiệm vụ chi đúng tính chất nguồn vốn; phân định rõ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, chi đầu tư và chi thường xuyên; bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và tính chủ động của ngân sách địa phương; hoàn thiện quy định về đánh giá hiệu quả KTXH, hiệu quả đầu tư khi quyết định việc đầu tư chương trình, dự án gắn với kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch, chuyển đổi số trong quản lý việc sử dụng nguồn lực công.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát bảo đảm thể chế đầy đủ quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách theo Kết luận số 18 của Trung ương và Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; rà soát, bảo đảm ổn định, minh bạch, dễ thực hiện; bảo đảm đối xử công bằng, nhất quán giữa các nhà đầu tư; xác định vai trò điều tiết, điều phối của cấp Trung ương, hoàn thiện chính sách ưu đãi vượt trội, hỗ trợ đầu tư nhằm thu hút dự án chất lượng cao, công nghệ cao, có chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước; xử lý dứt điểm chồng chéo với pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đấu thầu và môi trường...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp

Với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 (về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu), Thủ tướng giao Bộ Tài chính bảo đảm thống nhất với pháp luật về đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp và doanh nghiệp; rà soát khái niệm, đối tượng, phương pháp và thủ tục áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung, phù hợp với tiêu chuẩn, hướng dẫn có liên quan của OECD và thực tiễn Việt Nam; đơn giản hóa thủ tục, giảm chi phí tuân thủ nhưng bảo đảm quản lý thu đúng, đủ, kịp thời.

Về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Công an rà soát bảo đảm thống nhất với Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và pháp luật có liên quan; quy định rõ phạm vi, điều kiện, trình tự và trách nhiệm trong ủy quyền giữa Thủ trưởng Cơ quan điều tra với Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên trung cấp, cao cấp là Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã; bảo đảm chặt chẽ, khả thi, không làm giảm trách nhiệm của người đứng đầu và bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi), Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"; làm rõ chủ thể, nội dung, hình thức, trình tự thực hiện dân chủ và trách nhiệm giải trình; bảo đảm dân chủ thực chất, khả thi, phù hợp mô hình tổ chức bộ máy mới...

Các đại biểu dự phiên họp

Thủ tướng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng tập trung tối đa mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các dự án Luật đã được Chính phủ cho ý kiến, dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Đối với các dự án luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Thủ tướng đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành tập trung nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện các nghị định, thông tư quy định chi tiết 14 luật, 1 nghị quyết, không để tái diễn tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, phát sinh khoảng trống pháp lý.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần triển khai ngay về kinh tế - xã hội, mà trước hết là quyết tâm, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục chỉ đạo, thúc đẩy đầu tư công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đưa các dự án tồn đọng, kéo dài đi vào hoạt động, bảo đảm tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên các lĩnh vực, nhất là hạ tầng, giao thông, khoa học công nghệ, năng lượng...Cùng với đó, tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tiếp tục rà soát, chủ động tháo gỡ ngay các vướng mắc chưa được xử lý triệt để đối với doanh nghiệp; đánh giá tổng thể tình hình doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập trung kiến nghị xử lý ngay một số các khó khăn, bất cập, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu dự phiên họp

Về điều hành thị trường xăng dầu và điện, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục bám sát tình hình, đảm bảo việc dự trữ và cung ứng đầy đủ xăng dầu, điện từ nay đến cuối năm; khẩn trương trình sửa đổi Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, bổ sung. Bộ Công Thương khẩn trương trình đề án tổng thể về cơ cấu lại ngành điện; Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Bộ Công thương trình đề án cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo cắt giảm các khâu trung gian và tăng cường chất lượng, hiệu quả của cung ứng điện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phải giải quyết ngay và có thời hạn cụ thể, xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất tình trạng thiếu sách giáo khoa. Nêu rõ vấn đề cung ứng suất ăn học đường có nhiều bất cập và chưa đảm bảo cả về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu phải phát huy trách nhiệm trong công tác chăm lo học sinh, đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Liên quan lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế chịu trách nhiệm rà soát kỹ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ đóng góp ý kiến vào dự án luật sửa đổi một số luật trong lĩnh vực y tế, tạo đột phá trong phương thức quản lý, bảo đảm hiệu quả nhất, không tạo kẽ hở cho vi phạm, chấm dứt lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, cắt giảm các khâu trung gian trong lĩnh vực cung ứng thuốc và thiết bị y tế, để các cơ sở y tế và người bệnh được tiếp cận nguồn thuốc và thiết bị y tế với giá phù hợp nhất, chất lượng cao nhất.