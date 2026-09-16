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Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà tại Tây Hồ, Hà Nội

Thứ Tư, 18:47, 16/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

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Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CACC)

Công điện gửi Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội và UBND các tỉnh, thành phố.

Công điện nêu: Khoảng 01h50 ngày 16 tháng 9 năm 2026, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội gây hậu quả nghiêm trọng làm 5 người chết. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thăm hỏi, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất sớm ổn định cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

2- Thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân đã nghiêm túc, quyết liệt tổ chức triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng Nhân dân.

Tuy nhiên, trên cả nước vẫn tiếp tục xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người, tài sản. Do vậy, đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trong đó có: Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31 tháng 1 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới…

b) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đưa công tác phòng cháy thành văn hoá, công tác chữa cháy thành kỹ năng, không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là đạo đức và nghĩa vụ đối với cộng đồng. Khắc phục ngay tình trạng chủ quan, lơ là, xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ, không lường trước hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra; xử lý nghiêm, dứt khoát đối với các trường hợp vi phạm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Văn Hiếu/VOV
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