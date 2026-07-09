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Thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong các cơ quan Đảng

Thứ Năm, 13:38, 09/07/2026
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VOV.VN - Sáng 9/7, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực, 6 tháng vừa qua, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng và triển khai các hệ thống dùng chung. Nhiều nhiệm vụ, hạng mục trọng tâm được triển khai nhanh.

Tuy nhiên, hiệu quả vận hành thực tế chưa đồng đều, tiến độ một số hạng mục còn chậm. Các điểm nghẽn tập trung ở khâu tổ chức thực hiện, vận hành và khai thác thực tế.

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Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối năm của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Nguyên nhân khách quan được chỉ ra là do một số dự án quy mô lớn, nghiệp vụ phức tạp, yêu cầu bảo mật cao phải rút ngắn tiến độ. Nguyên nhân chủ quan là do nhận thức, trách nhiệm và sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị hạn chế, hiệu quả tổ chức triển khai còn thấp. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa đơn vị nghiệp vụ và kỹ thuật còn chậm và vẫn còn tâm lý chờ hoàn thiện hệ thống mới chuẩn bị dữ liệu.

Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cơ quan thường trực đề xuất Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan Đảng chủ trì xây dựng chuyển đổi số toàn ngành, xác định rõ điểm nghẽn và phương pháp xử lý, hoàn thành trong tháng 7. Một nội dung trọng tâm là việc triển khai dự án AI First và giao các Ban Đảng làm chủ đầu tư hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) nghiệp vụ.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cơ quan thường trực cũng sẽ xây dựng, báo cáo Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng và hoàn thành trong tháng này.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, bộ, ngành và nhà thầu đã báo cáo, kiến nghị những nội dung cụ thể về nền tảng pháp lý, giải ngân, hạ tầng kết nối, chuẩn hóa thiết bị đầu cuối, số hóa và tối ưu quy trình nghiệp vụ lõi.

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Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Võ Thành Hưng báo cáo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ đạo và các cơ quan đã đạt được trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đó chỉ là bước đầu và cần thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều thiếu sót. Từ đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ tồn đọng gắn yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi của người đứng đầu.

Đặc biệt, phải thống nhất nhận thức chuyển đổi số là thực chất, giải quyết từng vấn đề, từng công việc và giải quyết đến cùng thì mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn, qua đó giúp cải thiện hiệu suất của các cơ quan.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng sớm ban hành mô hình chuyển đổi số cấp tỉnh và xã.

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Các đại biểu dự hội nghị.

Ngoài ra, Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban đảng, các cơ quan đơn vị, nhà thầu tập trung khắc phục triệt để những vướng mắc mang tính kỹ thuật của nền tảng ứng dụng số như nghẽn mạng cục bộ vào các ngày cao điểm hằng tháng với ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử"; khắc phục tình trạng còn nhiều thao tác phức tạp trong Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp dùng chung; đánh giá và có giải pháp bảo mật hệ thống để có thể gửi và xử lý các văn bản quan trọng; khắc phục tình trạng dữ liệu còn sai sót giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu đảng viên và hệ thống các thủ tục hành chính của Đảng.

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Một cú chạm đưa nghị quyết đến từng đảng viên

VOV.VN - Từ Sổ tay đảng viên điện tử đến các cuộc họp không giấy tờ, chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức triển khai công tác Đảng ở cơ sở, giúp nghị quyết được truyền tải nhanh hơn, sát thực tiễn hơn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành.

Hoàng Ân/VOV
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