Người đảng viên Khmer tận tụy với quê hương

Giữa nhịp sống đổi thay từng ngày ở vùng quê Ngãi Tứ, vẫn có những con người lặng lẽ cống hiến, sống nghĩa tình, gương mẫu để trở thành điểm tựa tinh thần cho cộng đồng người Khmer. Gia đình ông Thạch Nhứt ở ấp Đại Nghĩa, xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long là một trong những gia đình tiêu biểu như thế.

Ông Thạch Nhứt nghe radio.

Không chỉ là gia đình văn hóa nhiều năm liền, gia đình ông còn là tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer và tích cực góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Thạch Nhứt sinh năm 1951 trong một gia đình nông dân Khmer nghèo ở vùng quê của tỉnh Vĩnh Long. Tuổi thơ của ông gắn liền với những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn. Cũng như nhiều thanh niên Khmer thời bấy giờ, năm 1964 ông vào chùa tu học để trả hiếu cho cha mẹ theo truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer Nam Bộ. Chính môi trường cửa Phật đã hun đúc trong ông đức tính điềm đạm, nhân hậu, sống chan hòa và luôn hướng đến điều thiện.

Khi còn ở trong chùa, ông tham gia hoạt động cách mạng, che giấu cán bộ trong chùa nên được Nhà nước phong tặng Huy chương kháng chiến hạng I. Năm 1975, khi đất nước thống nhất, ông xuất tu trở về địa phương tham gia công tác cách mạng tại quê nhà.

Trong bối cảnh quê hương còn bộn bề khó khăn sau chiến tranh, ông không quản ngại gian khổ, tích cực tham gia nhiều nhiệm vụ ở cơ sở như công an ấp, trưởng ấp, công tác mặt trận xã Loan Mỹ cũ. Dù ở cương vị nào, ông cũng luôn tận tụy, gần gũi nhân dân, được bà con tin yêu và quý trọng.

Với những đóng góp trong quá trình công tác, năm 1981 ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng ông mà còn là niềm vui của gia đình và đồng bào Khmer địa phương. Hơn 40 năm tuổi Đảng là hơn 40 năm ông giữ trọn phẩm chất của người đảng viên, luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương. Năm 2021, ông được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng – phần thưởng cao quý ghi nhận cả một quá trình cống hiến bền bỉ, trách nhiệm và đầy tâm huyết.

Sau khi nghỉ hưu vào năm 2012, ông Thạch Nhứt vẫn không chọn cuộc sống an nhàn riêng cho bản thân mà tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động xã hội. Với ông, người cán bộ dù nghỉ công tác vẫn còn trách nhiệm với quê hương, với bà con lối xóm. Chính suy nghĩ ấy đã giúp ông luôn giữ được uy tín và tiếng nói trong cộng đồng người Khmer tại địa phương.

Ông Lê Hoàng An, Chủ tịch UBND xã Ngãi Tứ cho biết, các con, cháu của ông Thạch Nhứt đều được ăn học đến nơi đến chốn, đều được học đại học và đang công tác tại các cơ quan của nhà nước ở địa phương. Gia đình ông gương mẫu đi đầu trong mỗi hoạt động của địa phương như xây dựng gia đình văn hóa, vệ sinh môi trường nông thôn.

Không chỉ gương mẫu trong công tác xã hội, ông Thạch Nhứt còn là người chồng, người cha mẫu mực trong gia đình. Những ngày đầu lập gia đình, cuộc sống của vợ chồng ông vô cùng khó khăn. Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập bấp bênh, con cái còn nhỏ. Thế nhưng bằng ý chí vượt khó, sự cần cù lao động và tinh thần chí thú làm ăn, vợ chồng ông từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông luôn tâm niệm rằng muốn gia đình thoát nghèo bền vững thì phải cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu, ông bà cũng quyết tâm không để các con dang dở việc học. Nhờ sự hy sinh và vun vén của cha mẹ, ba người con của ông nay đều đã trưởng thành, có công việc ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các con, dâu, rể đều được học hành đầy đủ và đang công tác tại địa phương, có người làm việc tại UBND xã, có người công tác trong ngành y tế.

Điều đáng quý ở gia đình ông Thạch Nhứt không chỉ nằm ở thành quả kinh tế hay việc nuôi dạy con cái thành đạt, mà còn ở nền nếp gia phong được giữ gìn qua nhiều năm. Các thành viên trong gia đình luôn sống hòa thuận, yêu thương, kính trên nhường dưới, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng giúp gia đình ông nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương

Đồng hành cùng ông trên chặng đường ấy là bà Thạch Thị Lệ (SN 1959), bà cũng từng tham gia công tác xã hội tại địa phương từ những năm đầu sau giải phóng. Bà từng làm cán bộ dân số, cán bộ phụ nữ ở ấp và xã Loan Mỹ cũ.

2 vợ chồng ông Thạch Nhứt và bà Thạch Thị Lệ.

Trong ký ức của nhiều người dân địa phương, hình ảnh bà Lệ đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động bà con thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa vẫn còn rất quen thuộc. Đặc biệt, với đồng bào Khmer, bà luôn nhẹ nhàng tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Sự đồng lòng, đồng sức của vợ chồng ông Thạch Nhứt đã tạo nên một mái ấm thật sự tiêu biểu trong cộng đồng dân cư. Gia đình không chỉ chăm lo phát triển kinh tế mà còn luôn dành thời gian cho các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phát triển.

Ông Lê Hoàng An, Chủ tịch UBND xã Ngãi Tứ cho biết, gia đình ông Thạch Nhứt không những chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước mà còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer cùng thực hiện. Gia đình ông xứng đáng là gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương.

"Ông có vai trò rất lớn trong định hướng tín đồ Phật giáo sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tốt đời đẹp đạo. Bản thân ông gương mẫu trong mọi phong trào, đặc biệt là việc đấu tranh phản bác lại những hành động không đúng với Phật giáo, lợi dụng Phật giáo để làm những việc tổn hại đến lợi ích của Đảng và nhà nước", ông Lê Hoàng An cho biết.

Có lẽ điều làm nhiều người nể trọng ông Thạch Nhứt hơn cả chính là uy tín của ông trong cộng đồng người Khmer địa phương. Nhờ nhiều năm gắn bó với công tác xã hội, hiểu phong tục tập quán và luôn sống chân thành, trách nhiệm nên ông được bà con tin tưởng, quý mến.

Hiện nay, ông được địa phương tín nhiệm tham gia Ban quản trị chùa Đại Thọ với vai trò Phó trưởng ban quản trị. Đây là ngôi chùa từng có thời điểm phát sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự do một số phần tử quá khích gây ra, khiến bà con địa phương lo lắng khi đến sinh hoạt tôn giáo.

Với uy tín và sự khéo léo của mình, ông Thạch Nhứt đã cùng chính quyền địa phương, Ban quản trị chùa vận động các vị sư, phật tử chấp hành đúng quy định của pháp luật, xây dựng môi trường sinh hoạt tôn giáo đoàn kết, an toàn. Sau khi các phần tử quá khích được xử lý, tình hình tại chùa dần ổn định, đồng bào Khmer yên tâm đến chùa sinh hoạt tín ngưỡng bình thường như trước.

Đây là đóng góp rất đáng ghi nhận của ông trong việc giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định an ninh trật tự và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng tốt đẹp của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Ông Thạch Nhứt chia sẻ, khi có dịp lễ hội lớn đông người, ông luôn nhắc nhở bà con sư sãi Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước, cố gắng làm ăn thoát nghèo. "Vì nghèo là nhà nước phải hỗ trợ, nên phải cố gắng làm ăn để cho hết nghèo", ông Nhứt nói.

Ở tuổi 75, mái tóc đã bạc trắng theo năm tháng nhưng ông Thạch Nhứt vẫn giữ phong thái điềm đạm, gần gũi và luôn đau đáu với sự phát triển của quê hương. Ông chia sẻ rằng, điều khiến ông vui nhất hiện nay là đời sống của đồng bào Khmer ngày càng được nâng lên, đường sá khang trang hơn, con em được học hành đầy đủ hơn trước rất nhiều.

"Đồng bào sư sãi Khmer ở đây chấp hành pháp luật rất tốt. Nếu có ai làm sai, tôi sẽ đến nhắc nhở ngay, nên tình hình an ninh ở đây rất tốt", ông Nhứt chia sẻ.

Ông mong muốn trong thời gian tới, các dân tộc, tôn giáo ở địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết, cùng nhau thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Suốt nhiều năm qua, gia đình ông Thạch Nhứt luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Gia đình được công nhận là gia đình tiêu biểu trong cộng đồng người Khmer và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” liên tục từ năm 2020 đến 2025.

Danh hiệu ấy không đơn thuần là một tấm giấy khen treo trên vách nhà, mà là sự ghi nhận cho cả một quá trình sống trách nhiệm, nghĩa tình và tận tâm với cộng đồng. Ở gia đình ông Thạch Nhứt, người ta cảm nhận được sự bền chặt của tình thân, sự gương mẫu của người đảng viên, sự tận tụy của những người cán bộ cơ sở và trên hết là tinh thần đoàn kết, yêu quê hương, xóm làng.

Giữa cuộc sống hiện đại với nhiều đổi thay, những gia đình như gia đình ông Thạch Nhứt chính là hạt nhân quan trọng góp phần giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa điều tốt đẹp trong cộng đồng và vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền vững.

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