Thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga đi vào chiều sâu

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Nga Chernyshenko đánh giá cao những bước phát triển thực chất trong quan hệ song phương; khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của LB Nga tại khu vực Đông Nam Á.

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Nga D. Chernyshenko

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 10 năm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) có hiệu lực. Theo Phó Thủ tướng Chernyshenko, cơ chế này đã chứng minh tính hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kim ngạch thương mại hai chiều. Hướng tới Khóa họp lần thứ 26 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - LB Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, Phó Thủ tướng Nga đề xuất hai bên cần tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới và tiềm năng, nhằm tạo ra động lực tăng trưởng bền vững.

Đáng chú ý, một trong những điểm sáng nổi bật nhất được hai bên thảo luận là sự phục hồi và tăng trưởng ngoạn mục của ngành du lịch. Phó Thủ tướng Chernyshenko và Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng ghi nhận đà phát triển rất tích cực ở cả hai chiều. Nếu năm 2025 Việt Nam đón 690.000 lượt khách Nga, thì trong nửa đầu năm 2026, con số này đã đạt 863.000 lượt. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của các điểm đến Việt Nam đối với du khách Nga. Ở chiều ngược lại, lượng khách du lịch Việt Nam đến Nga cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Hiện nay, hai bên đã phối hợp khai thác thành công 31 chuyến bay trên 15 đường bay kết nối đến nhiều thành phố khác nhau, tạo tiền đề quan trọng để mở rộng mạng lưới đường bay trong thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga trên tất cả các lĩnh vực. Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng LB Nga tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống như chính trị, năng lượng, dầu khí, mà còn mở rộng sang khoa học, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch. Qua đó, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Việt Nam - LB Nga tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh thông tin VOV.VN - Ngày 22/4, tại Hà Nội diễn ra Phiên tham vấn liên ngành lần thứ III giữa Việt Nam và LB Nga trong lĩnh vực an ninh thông tin quốc tế. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trợ lý Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Gribkov đồng chủ trì Phiên tham vấn.

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