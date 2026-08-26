Việt Nam - Mông Cổ tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng bà Ganbaatar Hulan được bổ nhiệm làm Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm ngoại giao, am hiểu về khu vực và Việt Nam, Đại sứ Hulan sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng vai trò cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng và thực chất hơn nữa trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước đích thân xây dựng và dày công vun đắp đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong hơn 70 năm qua, đặc biệt là việc hai nước chính thức thiết lập khuôn khổ quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ” dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ tháng 9/2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam Ganbaatar Hulan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao các bộ, ngành và địa phương hai nước đang tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; hợp tác giữa Quốc hội hai nước tiếp tục được củng cố thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội hai bên, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhiệm kỳ tại Việt Nam; đề nghị bà Đại sứ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, phối hợp với các ban, bộ, ngành Việt Nam thúc đẩy hơn nữa các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là của lãnh đạo cấp cao; thúc đẩy tạo cơ chế đối thoại thường xuyên, thực chất giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong đó có các Nhóm Nghị sĩ, Nữ Nghị sĩ và Nghị sĩ trẻ hai nước; tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa phát triển và sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD và hướng tới mục tiêu 500 triệu USD trong thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ Hulan bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Mông Cổ đang phát triển tốt đẹp; chúc mừng những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và ngày càng khẳng định vị thế vững chắc tại khu vực và trên thế giới; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng kinh tế mới và mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Vui mừng về quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, Đại sứ Hulan khẳng định Mông Cổ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là “láng giềng thứ ba” và là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á; nhấn mạnh trong nhiệm kỳ công tác sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, và giao lưu nhân dân hai nước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa; đồng thời khẳng định tích cực mở rộng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nghị sĩ trẻ, Nữ nghị sĩ và cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước.

Đại sứ Hulan khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, tổ chức và địa phương Việt Nam để đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ phát triển lên tầm cao mới, hiệu quả, thực chất và sâu rộng hơn trong thời gian tới.