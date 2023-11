Thúc đẩy hợp tác với Bộ đội Cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc

Bộ trưởng Tô Lâm hội đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore

VOV.VN - Sáng 16/11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh quốc gia Singapore do Bộ trưởng cấp cao Tiêu Chí Hiền làm trưởng đoàn đang có đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Bộ trưởng Tiêu Chí Hiền đã tiến hành hội đàm.