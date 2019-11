Thúc đẩy một Cộng đồng ASEAN phát triển thịnh vượng, bền vững

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-o-cha, từ hôm nay (2/11) đến mùng 4/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân dẫn đầu đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các Hội nghị liên quan tại Bangkok, Thái Lan. Trong sự kiện này, sau Lễ bế mạc Hội nghị sẽ diễn ra Lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh dấu việc Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm chính thức cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan - Prayuth Chan-o-cha. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị Cấp cao (HNCC) ASEAN lần thứ 35 và các Cấp cao liên quan, với sự tham dự của Lãnh đạo 10 nước ASEAN, các Đối tác của ASEAN (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Mỹ, Nga) và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc.

Trong 4 ngày hội nghị sẽ diễn ra hàng loạt các sự kiện quan trọng, trong đó có Cấp cao ASEAN 35, Cấp cao ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS); Cấp cao ASEAN+1 với các đối tác (Trung Quốc, Ấn Độ, Liên Hợp Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ); Cấp cao các nước tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Khu vực (RCEP) lần thứ 3.

Các nhã Lãnh đạo ASEAN cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo Liên Hợp Quốc, Anh, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng thế giới… để trao đổi về phát triển bền vững; Ăn tối làm việc Cấp cao Mê Công-Nhật Bản lần thứ 11....Ngay sau lễ bế mạc Cấp cao ASEAN 35 sẽ diễn ra Lễ Chuyển giao chức Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam.

Trong 3 ngày làm việc, hội nghị dự kiến sẽ đề cập nhiều nội dung như: các biện pháp thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, triển khai hiệu quả các Kế hoạch tổng thể Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; Kết quả thực hiện và các biện pháp tiếp tục triển khai “Tuyên bố Tầm nhìn Lãnh đạo ASEAN về Tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững” (thông qua tại Cấp cao ASEAN 34, đầu năm 2019); thực hiện các ưu tiên năm 2019 theo tinh thần chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác vì sự bền vững”, đồng thời định hướng cho ASEAN trong các năm tiếp theo.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng trao đổi thúc đẩy quan hệ sâu rộng, cùng có lợi với các Đối tác; kiểm điểm việc thực hiện các Kế hoạch hành động giữa ASEAN và đối tác, đồng thời huy động sự hỗ trợ của các Đối tác đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, trong đó có thúc đẩy các khả năng hợp tác ứng phó với các biến động của kinh tế thế giới, thích ứng với Cách mạng công nghệ 4.0, giải quyết các thách thức toàn cầu như môi trường, biến đổi khí hậu, chống khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng…

Dự kiến Thủ tướng sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ABIS) 2019 và tiếp xúc bên lề với một số Lãnh đạo ASEAN và đối tác, các doanh nghiệp.

Là thành viên tích cực của ASEAN, Việt Nam luôn đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ASEAN, xây dựng và phát huy giá trị các công cụ và cơ chế bảo đảm an ninh khu vực, thúc đẩy xây dựng lòng tin và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử trong khu vực, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN thông qua các cơ chế, diễn đàn do ASEAN chủ trì; tích cực đóng góp vào các nỗ lực chung của ASEAN ứng phó với các vấn đề tác động đến hòa bình, an ninh khu vực, trong đó có biển Đông.

Theo luân phiên, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, năm bản lề trong triển khai kế hoạch hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN 2025 và cũng là dịp kỷ niệm tròn 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đang tích cực trao đổi nội bộ cũng như tham vấn các nước ASEAN và các Đối tác để xây dựng chủ đề, các ưu tiên và sáng kiến cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Theo đó, chủ đề và các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ bảo đảm nhất quán với các ưu tiên ASEAN trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tiếp nối ưu tiên của các năm Chủ tịch trước, tập trung vào thúc đẩy gắn kết nội khối và khả năng thích ứng của ASEAN trước những biến động của thời cuộc.

Tại Lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN từ Thái Lan sang Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 04/11/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có phát biểu giới thiệu về Chủ đề, một số định hướng lớn của Việt Nam trong năm ASEAN 2020. Logo năm ASEAN 2020 và video ngắn giới thiệu về Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam cũng sẽ được trình chiếu tại buổi lễ.

Những đóng góp quan trọng cho ASEAN trong thời gian qua tạo nền tảng thuận lợi, giúp Việt Nam tự tin trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, tiếp tục góp phần tạo nên sự gắn kết sâu rộng giữa các thành viên ASEAN, cũng như giữa ASEAN và các đối tác, nhằm thúc đẩy sự phát triển bao trùm và bền vững./.