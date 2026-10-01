Thường trực Ban Bí thư: Đánh giá cán bộ phải gắn với chất lượng sản phẩm

Trong tháng 9 và 9 tháng của năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tham mưu tổ chức thành công Đại hội và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác dân vận có nhiều đổi mới, đạt kết quả rõ nét, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chủ động triển khai, bảo đảm đúng quy định và Điều lệ Đảng. Việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác thi đua khen thưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt kết quả thiết thực.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thảo luận kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai kịp thời phù hợp với tình hình mới. Việc quán triệt, thực hiện các quy định, kết luận của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; nhất là tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác đảng và hoạt động của cấp ủy bước đầu đạt kết quả tích cực, nhất là việc xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá cán bộ trọng Đảng bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành.

Nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện phần mềm này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết: "Các tổ công tác và các Đảng ủy, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp hoàn thiện phần mềm, triển khai thực hiện theo hướng thống nhất - liên thông- dùng chung dữ liệu phù hợp với đặc thù, đặc điểm của từng cơ quan. Các đồng chí Bí thư Đảng uỷ phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng triển khai tại Đảng bộ, cơ quan mình. Việc ứng dụng phần mềm phải phục vụ thực chất công tác quản lý - đánh giá, không chạy theo hình thức, không làm phát sinh thủ tục, kết quả phần mềm đánh giá cán bộ phải được xem xét cùng với chất lượng sản phẩm, kiểm soát chất lượng, tính chất nhiệm vụ và đánh giá của cấp có thẩm quyền".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ xác định sẽ tích cực, chủ động, phối hợp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, thẩm định, xây dựng các nội dung trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, đồng thời tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận ngay sau khi được ban hành.

Cùng với tăng cường công tác xây dựng đảng, các đơn vị đẩy mạnh cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội.