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Thường trực Ban Bí thư dự Lễ khai giảng năm học mới Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 09:43, 08/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (8/9), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng khai giảng năm học 2026 - 2027. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu chào cờ tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu làm lễ chào cờ. 
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Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng
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Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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Các đại biểu dự buổi lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Hoàng Ân/VOV
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