Thường trực Ban Bí thư: Chuyển mạnh từ “hoàn thành đầu việc” sang tạo ra sản phẩm

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Trong đó, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số chưa đầy đủ, chưa gương mẫu. Từ đó dẫn đến triển khai chậm, muộn, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Bên cạnh đó, năng lực tổ chức thực thi còn yếu, nhiều nhiệm vụ cấp bách còn chậm so với thời hạn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5.

Để khắc phục những hạn chế vừa nêu, hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm quý IV, kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan, địa phương thống nhất nhận thức về chất lượng sản phẩm chuyển đổi số, tiêu chí hoàn thành và thước đo hiệu quả. Trong đó, chuyển mạnh từ tư duy "hoàn thành đầu việc" sang "tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị thực tiễn"; tăng cường kỉ luật thực thi trong triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại phiên họp.

Các đại biểu thảo luận nhiều nội dung tại phiên họp.

Người đứng đầu các cơ quan đảng ở Trung ương, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, giám sát và trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, địa phương mình; bám sát nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ tại kỳ họp sơ kết 6 tháng của Ban Chỉ đạo, hoàn thành 4 nhiệm vụ cốt lõi, cấp bách trước ngày 30/9 này. Đặc biệt, phải đảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng nghiêm ngặt, tuyệt đối không lơ là, chủ quan ở bất kỳ công đoạn nào. Xác định nhiệm vụ an toàn, an ninh thông tin mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục. Cùng với đó là việc nâng cao chất lượng dữ liệu, hiệu quả sử dụng các nền tảng ứng dụng số.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị phải thiết lập cơ chế quản trị chất lượng dữ liệu, công bố định kỳ tỷ lệ đúng - thiếu - chậm đồng bộ và trách nhiệm của các đơn vị tạo chậm dữ liệu; kiên quyết khắc phục tình trạng cấp tài khoản nhưng không sử dụng; dùng song song văn bản giấy và điện tử kéo dài hoặc là phần mềm có chức năng nhưng không đáp ứng được khi quy trình thực tế và Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị phải phối hợp rất chặt chẽ với nhau tập trung khắc phục triệt để các vấn đề vướng mắc về kỹ thuật mang tính hệ thống của các nền tảng ứng dụng số.

Các đại biểu dự phiên họp

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan đảng ở Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra hàng tuần, xử lý ngay các vướng mắc theo thẩm quyền. Cơ quan thường trực theo dõi đến cùng, báo cáo thực chất, tham mưu xem xét trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, địa phương hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.