English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thường trực Ban Bí thư: Chuyển mạnh từ “hoàn thành đầu việc” sang tạo ra sản phẩm

Thứ Năm, 14:54, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng ngày 24/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm nay. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Trong đó, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số chưa đầy đủ, chưa gương mẫu. Từ đó dẫn đến triển khai chậm, muộn, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Bên cạnh đó, năng lực tổ chức thực thi còn yếu, nhiều nhiệm vụ cấp bách còn chậm so với thời hạn.

thuong truc ban bi thu chuyen manh tu hoan thanh dau viec sang tao ra san pham hinh anh 1
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
thuong truc ban bi thu chuyen manh tu hoan thanh dau viec sang tao ra san pham hinh anh 2
Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức phiên họp lần thứ 5.

Để khắc phục những hạn chế vừa nêu, hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm quý IV, kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cơ quan, địa phương thống nhất nhận thức về chất lượng sản phẩm chuyển đổi số, tiêu chí hoàn thành và thước đo hiệu quả. Trong đó, chuyển mạnh từ tư duy "hoàn thành đầu việc" sang "tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị thực tiễn"; tăng cường kỉ luật thực thi trong triển khai thực hiện.

thuong truc ban bi thu chuyen manh tu hoan thanh dau viec sang tao ra san pham hinh anh 3
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại phiên họp.
thuong truc ban bi thu chuyen manh tu hoan thanh dau viec sang tao ra san pham hinh anh 4
Các đại biểu thảo luận nhiều nội dung tại phiên họp.

Người đứng đầu các cơ quan đảng ở Trung ương, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, giám sát và trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, địa phương mình; bám sát nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ tại kỳ họp sơ kết 6 tháng của Ban Chỉ đạo, hoàn thành 4 nhiệm vụ cốt lõi, cấp bách trước ngày 30/9 này. Đặc biệt, phải đảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng nghiêm ngặt, tuyệt đối không lơ là, chủ quan ở bất kỳ công đoạn nào. Xác định nhiệm vụ an toàn, an ninh thông tin mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục. Cùng với đó là việc nâng cao chất lượng dữ liệu, hiệu quả sử dụng các nền tảng ứng dụng số.

thuong truc ban bi thu chuyen manh tu hoan thanh dau viec sang tao ra san pham hinh anh 5
Các đại biểu dự phiên họp.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị phải thiết lập cơ chế quản trị chất lượng dữ liệu, công bố định kỳ tỷ lệ đúng - thiếu - chậm đồng bộ và trách nhiệm của các đơn vị tạo chậm dữ liệu; kiên quyết khắc phục tình trạng cấp tài khoản nhưng không sử dụng;  dùng song song văn bản giấy và điện tử kéo dài hoặc là phần mềm có chức năng nhưng không đáp ứng được khi quy trình thực tế và Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị phải phối hợp rất chặt chẽ với nhau tập trung khắc phục triệt để các vấn đề vướng mắc về kỹ thuật mang tính hệ thống của các nền tảng ứng dụng số.

thuong truc ban bi thu chuyen manh tu hoan thanh dau viec sang tao ra san pham hinh anh 6
Các đại biểu dự phiên họp

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan đảng ở Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra hàng tuần, xử lý ngay các vướng mắc theo thẩm quyền. Cơ quan thường trực theo dõi đến cùng, báo cáo thực chất, tham mưu xem xét trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, địa phương hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. 

dc-tran-cam-tu-1.jpg

Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp về hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ

VOV.VN - Chiều 23/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ.

Hoàng Ân/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc làm việc về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc làm việc về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh

VOV.VN - Sáng 23/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc làm việc với Tổ Biên tập về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc làm việc về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh

Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc làm việc về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh

VOV.VN - Sáng 23/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc làm việc với Tổ Biên tập về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thường trực Ban Bí thư: Quan hệ Việt-Lào là nhiệm vụ chiến lược, ý nghĩa sống còn
Thường trực Ban Bí thư: Quan hệ Việt-Lào là nhiệm vụ chiến lược, ý nghĩa sống còn

VOV.VN - Chiều 22/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphanh Bounphakhom Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư: Quan hệ Việt-Lào là nhiệm vụ chiến lược, ý nghĩa sống còn

Thường trực Ban Bí thư: Quan hệ Việt-Lào là nhiệm vụ chiến lược, ý nghĩa sống còn

VOV.VN - Chiều 22/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khamphanh Bounphakhom Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Chiều nay (22/9), tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khăm-phăn Bun-pha-khôm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

VOV.VN - Chiều nay (22/9), tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khăm-phăn Bun-pha-khôm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lào làm Trưởng đoàn sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội