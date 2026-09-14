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Thường trực Ban Bí thư: Nắm chắc tình hình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Hai, 14:46, 14/09/2026
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VOV.VN - Thường trực Ban Bí Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Sáng 14/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương quý III năm 2026. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương. 

Cuộc họp nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quý III; đồng thời xác định các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý IV.

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Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nền nếp, hiệu quả.

Trong quý III, Ban chỉ đạo 35 Trung ương và Ban chỉ đạo 35 các cấp đã tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm và những vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ.

Trong quý IV, toàn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục triển khai quyết liệt các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra, nhất là các mục tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm an sinh cho nhân dân.

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Cuộc họp Thường trực quý III năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương

Cùng với đó, tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề thực tiễn đã và đang tác động trực tiếp, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trên cơ sở đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nắm chắc tình hình thực địa và trên không gian mạng, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đề ra.  

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Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương

VOV.VN - Sáng ngày 14/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức cuộc họp Thường trực quý XIII năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương. 

Hoàng Ân/VOV
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