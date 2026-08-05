Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Nâng tầm đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân

Sáng 5/8, tại Hà Nội, diễn ra Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.

Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Quang cảnh phiên họp toàn thể

Các đại biểu tham dự phiên họp đã tập trung thảo luận 4 nội dung chính. Thứ nhất là đề xuất những giải pháp khả thi và hiệu quả nhất để phát huy vai trò của đối ngoại Đảng, để đối ngoài Đảng thực sự là nền tảng chính trị dẫn dắt tổng thể quan hệ đối ngoại. Thứ hai là nghiên cứu những cách làm mới và hiệu quả để đối ngoại nhân dân thực sự tham gia một cách chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển. Thứ ba là nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân bảo đảm sự nhất quán phục vụ các mục tiêu chiến lược của đất nước. Thứ tư là giải pháp phát huy một cách tích cực và hiệu quả nữa vai trò của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc triển khai các đường lối, chủ trương và thực hiện đối ngoại Đảng đối ngoại nhân dân.

Trình bày tham luận về “Yêu cầu của tình hình mới và việc phát huy vai trò của ngoại giao kênh đảng trong thúc đẩy quan hệ với các đối tác khu vực châu Phi”, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường cho biết những kết quả nổi bật.

“Đến nay Đảng ta có quan hệ chính thức và trao đổi, tiếp xúc ở các mức độ khác nhau với khoảng 40 chính đảng ở 24 nước châu Phi. Về tính chất, các đảng này khá đa dạng, gồm các đảng cộng sản, cánh tả, trung hữu, dân tộc... Về vị thế, đa phần là các đảng cầm quyền, tham chính. Do lịch sử đấu tranh, Việt Nam được coi là nguồn cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc, đấu tranh vì độc lập, tự do, dân chủ ở nhiều nước châu Phi. Bởi vậy, giữa hai bên có nhiều nét gần gũi một cách tự nhiên, mặc dù xa về địa lý. Về tổng thể, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đảng ta với các chính đảng tại khu vực đã đi vào chiều sâu, thực chất hơn, góp phần tháo gỡ vướng mắc, mở rộng và đa dạng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực, thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là về kinh tế”, ông Hoàng Sỹ Cường cho biết.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu dự phiên họp

Cũng tại phiên họp sáng nay, nhiều kinh nghiệm hiệu quả trong triển khai đối ngoại nhân dân đã được chia sẻ.

Tỉnh Lạng Sơn có đường biên giới dài hơn 231 km tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; giữ vị trí cửa ngõ quan trọng trên các tuyến giao thương giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN. Đặc điểm đó tạo cho tỉnh nhiều cơ hội phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu phải xử lý hài hòa mối quan hệ giữa hợp tác và bảo vệ lợi ích quốc gia, giữa mở cửa giao lưu với giữ vững an ninh, trật tự, giữa phát triển kinh tế biên mậu với quản lý chặt chẽ biên giới. Ông Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 2 bên tiếp tục thúc đẩy thiết lập quan hệ hữu nghị giữa 11 xã biên giới của Lạng Sơn với 3 huyện, thị biên giới của tỉnh Quảng Tây duy trì hành 12 cặp thôn, bản kết nghĩa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân qua lại thăm thân, giao lưu văn hóa hợp tác kinh doanh và trao đổi hàng hóa.

“Các tổ chức đoàn thể hội hữu nghị thanh niên, phụ nữ hai bên thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu đặc biệt trong năm giao lưu nhân văn Việt Trung 2025. Sáu tháng đầu năm 2026, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thương mại du lịch, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị và hợp tác”, theo ông Vũ Hoàng Anh.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu ngành ngoại giao, các bộ ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nhân dân, hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân và tầm quan trọng của yêu cầu phối hợp, triển khai đồng bộ, nhịp nhàng ba trụ cột đối ngoại: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Mỗi trụ cột đều có vai trò, sứ mệnh riêng, hướng đến các đối tượng khác nhau, vận dụng nhiều hình thức, triển khai trên nhiều lĩnh vực, địa bàn nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại của đất nước.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, đảng có vai trò, vị thế tại các nước lớn, các nước ta đã thiết lập các khuôn khổ quan hệ, mở rộng không gian quan hệ đảng, tạo sự đồng thuận chính trị trong chính trường các nước trong quan hệ với Việt Nam. Tiếp tục chú trọng đổi mới, triển khai linh hoạt, hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

“Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân chuyển mạnh tư duy: từ giao lưu hữu nghị, vận động sang “gắn kết lợi ích”, kiến tạo không gian hợp tác bền vững. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân. Chủ động, tích cực đóng góp, tham gia sâu hơn vào các mạng lưới, diễn đàn, cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế”, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.