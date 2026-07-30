Bộ Tư pháp tập trung nguồn lực tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Sáng nay (30/7), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Cuộc họp nhằm đánh giá kết quả công tác nửa đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và việc triển khai Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đại diện các bộ, ngành.

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy Bộ Tư pháp đã báo cáo tóm tắt về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và kết quả triển khai Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị.

Theo đó, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả tích cực, thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Qua đó góp phần trực tiếp vào việc đẩy nhanh tốc độ xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” thể chế, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, bảo đảm sự vận hành thông suốt của Bộ, ngành Tư pháp trong điều kiện thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Bộ Tư pháp, lãnh đạo bộ và các đơn vị thuộc bộ thông qua những kết quả đạt được.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Bộ Tư pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ Tư pháp thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Bên cạnh đó, phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuẩn bị thật tốt các phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Bộ tập trung nguồn lực tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện thực trạng về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp xử lý tổng thể để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật hiện đại, khoa học, dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận và khả thi để bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Cùng với đó, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khơi thông mọi nguồn lực để đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường phục vụ kiến tạo, phát triển nhanh, bền vững của đất nước theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 57, ông Trần Cẩm Tú lưu ý Đảng ủy Bộ Tư pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên nền tảng số với việc lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy đổi mới phương thức quản trị, chỉ đạo điều hành và hoạt động nghiệp vụ làm trọng tâm.

Qua đó tập trung xây dựng, hoàn thiện, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh số hóa, kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu để góp phần hình thành nền tư pháp số hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh thông tin, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền tư pháp và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại buổi làm việc.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng khẳng định đây là những định hướng quan trọng để Đảng ủy Bộ tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Đảng ủy Bộ Tư pháp sẽ khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các ý kiến chỉ đạo; xác định kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả.

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